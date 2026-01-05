Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 197
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#NAPAD NA VENEZUELU
#GRIPA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
BREAKING
Pretplata koja čini razliku: dubinske analize, provjereni autori, velike priče
Poslušaj
Prijavi grešku
KUP NACIJA

Jedan od favorita turnira teže od očekivanog stigao do četvrtfinala

CAF Africa Cup of Nations - Morocco 2025 - Round of 16 - Egypt v Benin
SIPHIWE SIBEKO/REUTERS
VL
Autor
Hina
05.01.2026.
u 20:41

U četvrtfinalu Egipat čeka pobjednika meča u kojem se sastaju Obala Bjelokosti i Burkina Faso, a taj je susret na rasporedu u utorak

Nogometna reprezentacija Egipta potvrdila je status favorita protiv Benina u osmini finala afričkog Kupa nacija, ali je u Agadiru tek nakon produžetaka slavila s 3-1.

U četvrtfinalu Egipat čeka pobjednika meča u kojem se sastaju Obala Bjelokosti i Burkina Faso, a taj je susret na rasporedu u utorak.

Novak Đoković iznenada objavio: Povlačim se, zabrinut sam kako je predstavljena slika o meni

Nakon mirnog prvog poluvremena u kojem treba tek izdvojiti šansu igrača Egipta Marmousha, u nastavku se utakmica otvorila na obje strane. Nakon lijepe akcije Salaha i Hanyja u 69. minuti je Attia sjajno pogodio s 18 metara u rašlje i doveo Egipat u vodstvo. Benin se uspio vratiti te je dosta sretno izjednačio u 83. minuti golom Dossoua.

Do novog vodstva Egipat je stigao u 97. minuti kada je spretno glavom za 2-1 pogodio Ibrahim i bio je to ključni korak Egipćana prema osam najboljih na Kupu nacija. Sve je zaključeno golom Salaha u 124. minuti za konačnih 3-1.

Od ranije se znaju dva četvrtfinalna para, igrat će Senegal - Mali i Maroko - Kamerun.

Ključne riječi
Benin Egipat Afrički kup nacija

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!