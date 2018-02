Je li ovo uistinu pravi razlog zašto UFC ne cijeni Miočića?

U posljednjem izdanju ''MMA Podcasta'' slavnog UFC-ova komentatora Joea Rogana, gostovao je bivši UFC-ovac, a danas stand-up komičar – Brendan Schaub, piše Fightsite.

Dvojac je u gotovo tri sata razgovora prošao kroz sve najzanimljivije aktualne teme svijeta borilačkih sportova, a nas je očekivano zanimao dugačak segment o UFC prvaku u teškoj kategoriji Stipi Miočiću.

U prvom dijelu razgovora na temu Miočića i njegovih nevjerojatnih rezultata koje postiže posljednjih godina, dvojac se složio da američko-hrvatski nokauter malo pomalo postaje MMA superzvijezda.

– Smatram da je Stipe u situaciji koja ne može završiti loše po njega, nakon svega ovoga. Nakon svih tih silnih dominantnih pobjeda, polako postaje superzvijezda – objašnjava Rogan koji vjeruje da je posao vatrogasca od kojeg UFC prvak i dalje ne želi odustati, sjajna marketinška stvar koju UFC ne koristi dovoljno.

Schaub, s druge strane, vjeruje da UFC-u ne odgovara to što njihov prvak želi zadržati i drugi posao…

– Razumijem i UFC. Mislim da im nije u interesu da imaju svjetskog prvaka koji uz to može raditi i svakodnevni posao. Time to izgleda kao lagan zadatak, ako uz to može i raditi svaki dan kao vatrogasac... Čini mi se da UFC to skriva. Ne vidim to često na embedded videima, nekako to izbjegavaju prikazati. Mislim da im nije drago što ima drugi posao – smatra Schaub.

Rogan, unatoč tome što je javno tipovao na Ngnanoua, a često podcjenjivao Stipu, sada polako okreće ploču…

– Ljudi ga dovoljno ne cijene. Pogledaj tu zvijer. Kada završi karijeru, bit će upamćen kao jedan od najvećih ikada. Tek tada će ga cijeniti na pravi način. Voljet će ga kao Jacka Dempseyja. Ako pobijedi DC-a, ući će u povijest kao jedan od najvećih boraca općenito. Već sada je na pragu toga, moraš ga svrstati među najveće zbog svega što je napravio – smatra popularni voditelj.

Schaub se slaže s time, ali dodaje da ista sudbina čeka i Cormiera ako pobijedi Miočića u supermeču koji slijedi u srpnju. Time taj dvoboj dobiva posebnu važnost!

– Tada će biti među top 3. Top 3 svih vremena i to P4P... – zaključuje Schaub.