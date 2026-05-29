Od medicine do europskog zlata: Zagrebački wushu borci među najboljima u Europi

Na Europskom prvenstvu u wushuu, koje je održano u Lyonu, iznimne rezultate ostvarili su zagrebački sportaši. Riječ je o sportašima koji uz vrhunske sportske rezultate ostvaruju i značajne akademske uspjehe, odnosno o studentima i sportašima koji su završili visoku razinu akademskog obrazovanja.

Jedan od najuspješnijih na ovom Europskom prvenstvu bio je Fran Juraj Kajs. Osvojio je prvu zlatnu medalju za hrvatski wushu u disciplini light sanda (kineski boks), a ukupno je osvojio tri zlatne medalje.

– Osvojio sam zlatna odličja u light sandi (kineskom boksu), dinamičkom i statičkom tui shouu (gurajuće ruke). Svi ostvareni rezultati puno mi znače, ali moram napomenuti kako mi je ovaj u light sandi ipak poseban zbog činjenice da se najduže natječem upravo u toj disciplini te da sam ove godine napokon uspio dosegnuti europski vrh. Uz redovito bavljenje sportom završavam i diplomski studij medicine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te aktivno volontiram na Zavodu za kardiovaskularnu i transplantacijsku kirurgiju KB-a Dubrava. Usklađivanje svih obveza oduvijek je bilo kompleksno. Naravno, zahtijeva veliku želju i motivaciju, a najviše od svega podršku i zalaganje trenera Zilhada Mahmuljina – rekao je Kajs.

Krešimir Major osvojio je zlato u kategoriji tui shou fixed steps (-70 kg) te srebro u kategoriji tui shou dynamic (-70 kg). Završio je Fakultet strojarstva i brodogradnje, a trenutačno radi u tvrtki AVL-AST d.o.o. kao inženjer testnih metodologija u autoindustriji.

– Jako sam ponosan na rezultate jer su potvrda uloženog velikog rada i odricanja. Medalje su rezultat iskustva stečenog prolaskom kroz ovakve situacije na prijašnjim natjecanjima, u kombinaciji s tehničkom kvalitetom i fizičkom spremnošću. Što se tiče poslovnih obveza i treninga, u praksi to izgleda tako da gotovo svaki dan morate imati raspored obveza. Raspored kojeg se morate strogo držati i jednostavno shvatiti da se zbog toga morate odreći raznih stvari i događaja. Tek tada ste u mogućnosti ići na treninge, istovremeno bez problema obavljati posao i ispunjavati sve obveze te uz sve to voditi i privatni život – rekao je Krešimir.

Njegov brat Vedran inženjer je elektrotehnike i informacijskih tehnologija, zaposlen u Ericssonu Nikoli Tesli kao softverski developer.

– S Europskog prvenstva vraćam se s medaljom koja mi predstavlja potvrdu dugogodišnjeg rada, discipline i odricanja. Nastupio sam u disciplinama tui shou fixed step i tui shou dynamic, gdje je konkurencija bila izuzetno jaka i svaka pogreška mogla je odlučiti pobjednika. Ovaj rezultat puno mi znači jer pokazuje da se trud uložen kroz treninge, pripreme i natjecanja isplatio, ali i daje dodatnu motivaciju za daljnji napredak i buduća međunarodna natjecanja. Mislim da je medalju donijela kombinacija više faktora. Tehnička i fizička priprema bile su važne jer na ovakvoj razini svi natjecatelji imaju kvalitetu, ali iskustvo često napravi razliku. Ključno je bilo ostati smiren pod pritiskom, zadržati fokus tijekom cijelog nastupa i vjerovati u vlastite sposobnosti. Naravno, veliku ulogu imali su i kontinuirani treninzi te podrška trenera i ekipe.

Uz sportske rezultate ostvarujete i akademske uspjehe. Kako konkretno izgleda usklađivanje treninga, natjecanja, studija ili profesionalnih obveza?

– Uz sportske rezultate nastojim graditi i profesionalnu karijeru. Završio sam FER, a danas sam zaposlen u struci, što uz treninge i natjecanja zahtijeva dobru organizaciju vremena i puno discipline. Radni dani često su ispunjeni poslovnim obvezama i treninzima pa je važno pronaći ravnotežu između sporta i posla. Iako ponekad zna biti zahtjevno, iskustvo iz sporta pomaže mi i u profesionalnom okruženju, posebno kada su u pitanju odgovornost, fokus i rad pod pritiskom – rekao je Vedran.

Petar Turković, član upravnog tijela Europske wushu federacije, osvrnuo se na rezultate iz Lyona.

– Hrvatska je mala i relativno mlada wushu nacija, ali u sportskom smislu izuzetno uspješna. Ta uspješnost temelji se na pažljivom odabiru disciplina u kojima Hrvatska ima komparativne prednosti. Riječ je prvenstveno o disciplini tui shou (gurajuće ruke), koja predstavlja aplikaciju tai chi chuan discipline, u kojoj su ravnoteža i korištenje snage protivnika glavni elementi uspjeha. Upravo zahvaljujući vrhunskim stručnim trenerima Hrvatska danas predstavlja centar izvrsnosti ne samo na europskoj nego i na svjetskoj razini. To nam na međunarodnoj razini osigurava velik broj medalja na kontinentalnim prvenstvima.

Što rezultat iz Lyona govori o kvaliteti hrvatskih sportaša i radu hrvatskih klubova u odnosu na europsku konkurenciju?

– Upravo u odgovoru na prethodno pitanje spomenuo sam disciplinu tui shou te vrhunske trenere koji rade u našim klubovima, ali i vrhunske suce, među kojima je naš glavni sudac ujedno i predsjednik sudačke komisije za disciplinu tui shou pri Europskoj federaciji. Nažalost, u ostalim disciplinama, od kojih su neke ove godine postale i olimpijske – wushu po prvi put postaje olimpijski sport na Olimpijskim igrama mladih u Dakaru krajem godine – još nemamo vrhunske natjecatelje. Riječ je o disciplinama koje su primarno forme borilačko-akrobatskog i gimnastičkog karaktera sa i bez oružja ili oruđa. Za njih trebamo školovati trenere, po mogućnosti u Kini, te započeti rad s najmlađim kategorijama sportaša kako bismo za desetak godina mogli računati na značajnije rezultatske pomake. No od ove godine, zahvaljujući potpori Sportskog saveza Grada Zagreba, koji nam je omogućio stalno zaposlenje trenerice, radimo i na tome.

Kako se wushu razvija u Europi i gdje se Hrvatska nalazi u tom kontekstu?

– Glavna odlika wushua, odnosno kung fua kako ga većina ljudi poznaje, jest raznolikost. Od tai chi chuana, najmasovnije svjetske rekreacije, ali i vrhunske sportske discipline, preko modernih akrobatskih formi, tradicionalnih formi bez akrobacija, pa sve do već spomenutog tui shoua i kineskog boksa odnosno sande, koja je izuzetno fizički zahtjevna disciplina. Najlakše ju je opisati kao kombinaciju kickboxinga, juda i hrvanja. Tako različite sportske discipline privlače velik broj mladih, ali i starijih vježbača te omogućuju praktički cjeloživotno bavljenje sportom i natjecanje u tradicionalnim disciplinama formi.

To omogućuje širenje wushua u Europi, a Europska Wushu Kung Fu federacija trenutno broji 40 zemalja članica. Hrvatska, unatoč tome što je mala zemlja, ima nesrazmjerno velik utjecaj u europskoj federaciji. Meni upravo završava treći mandat glavnog tajnika, naš predsjednik dr. Zoran Barac predsjednik je marketinške komisije WKFE-a te član interkontinentalnog vijeća za razvoj Wing Chun kung fu discipline, dok je Franjo Vinković predsjednik sudačke komisije za tui shou pri WKFE-u. To nam omogućuje bolji razvoj te značajniju poziciju i utjecaj u razvoju europskog wushua.

Na europskom prvenstvu bio je i Zoran Barac, predsjednik Hrvatskog wushu saveza.

- Vrlo smo zadovoljni nastupom hrvatskih sportaša na Europskom prvenstvu u Lyonu. Hrvatska reprezentacija osvojila je ukupno 19 medalja, 10 zlatnih, 6 srebrnih i 3 brončane, te je u ukupnom poretku zauzela 10. mjesto među 28 država sudionica Europskog prvenstva. Posebno je značajno da su medalje osvojene u disciplinama Sanda, odnosno sportskoj borbi, i Tuishou, odnosno „gurajućim rukama". Iako te discipline trenutačno nisu dio olimpijskog programa, riječ je o iznimno zahtjevnim i konkurentnim disciplinama, zbog čega je ovaj rezultat nešto na što možemo biti iznimno ponosni. Osvojene medalje potvrđuju da hrvatski Wushu kontinuirano napreduje i da se možemo ravnopravno nositi s reprezentacijama koje imaju znatno veće sustave i mnogo veća ulaganja u ovaj sport. Također, važno je istaknuti da naši dosadašnji rezultati nisu došli slučajno. Iza njih stoje godine sustavnog rada sportaša, trenera, klubova i saveza, ali i velika osobna odricanja naših natjecatelja. Ono što nam sada predstoji jest daljnji razvoj trenera i sportaša u modernom Taolu-u, koji predstavlja olimpijski smjer razvoja Wushu-a. Posebno je važno istaknuti da će Wushu po prvi put biti dio službenog programa Olimpijskih igara mladih u Dakaru 2026., i to upravo kroz discipline modernog Taolu-a.

Na programu će se nalaziti discipline Changquan i Gunshu, odnosno natjecateljske forme praznih ruku i forma sa štapom, koje karakteriziraju brzina, eksplozivnost i vrlo zahtjevni akrobatski elementi. Uz njih će se izvoditi i Taijiquan te Taijijian, odnosno natjecateljske Tai Chi forme i forma s kineskim ravnim mačem, koje naglašavaju preciznost, ravnotežu, kontrolu pokreta i unutarnju stabilnost. Riječ je o disciplinama koje predstavljaju sam vrh modernog natjecateljskog Wushu-a.

To predstavlja velik iskorak za međunarodni razvoj našeg sporta, ali i jasnu smjernicu razvoja hrvatskog Wushua u nadolazećem razdoblju. Osvojene medalje imaju šire značenje od samog sportskog rezultata. One predstavljaju potvrdu da hrvatski Wushu ide u dobrom smjeru i dodatnu motivaciju mladim sportašima da se uključe u sport. Istovremeno, povećavaju vidljivost Wushua u Hrvatskoj i pomažu nam u daljnjem razvoju sustava, edukacije i međunarodne suradnje.

Koliko je teško doći do medalje u konkurenciji zemalja koje imaju dužu tradiciju od Hrvatske?

- Vrlo je teško doći do europske medalje u konkurenciji zemalja koje imaju velike sustave, profesionalne uvjete rada i snažnu tradiciju u Wushu-u. Upravo zato rezultat koji smo ostvarili na Europskom prvenstvu u Lyonu ima dodatnu vrijednost.

Važno je naglasiti da Hrvatska ima jednu od najdužih tradicija Wushu-a u Europi. Već od 70-ih godina prošlog stoljeća u Hrvatskoj se aktivno trenirao Kung fu, naziv pod kojim je Wushu i danas široj javnosti često poznatiji. Međutim, sustavan razvoj Wushu sporta posebno je intenziviran osnutkom Hrvatskog Wushu saveza 2008. godine. Od tada se kontinuirano radi na izgradnji organizacijskog sustava, edukaciji trenera, razvoju klubova i međunarodnom povezivanju. Danas Hrvatska ima vrhunske stručnjake i sportaše u području tradicionalnog Wushu-a, što se jasno vidi kroz rezultate koje ostvarujemo. Istovremeno, pred nama je daljnji razvoj kompetencija trenera i sportaša u modernom, natjecateljskom Wushu-u, koji zahtijeva dodatne specifične metodologije treninga i međunarodna iskustva. Zato ove medalje vidimo kao potvrdu da hrvatski Wushu ide u dobrom smjeru.

U ovoj priči posebno se ističu sportaši koji su uspješni i u obrazovanju. Koliko je to važno za sliku wushua kao sporta koji razvija disciplinu, odgovornost i dugoročnu izvrsnost?

- Mislim da je to iznimno važno jer sport ne bi smio stvarati samo vrhunske natjecatelje, nego i kvalitetne i odgovorne ljude. Upravo zato posebno veseli činjenica da su mnogi naši sportaši istovremeno uspješni i u obrazovanju i karijerama izvan sporta.

Wushu je sport koji od sportaša traži veliku disciplinu, samokontrolu, kontinuitet rada i sposobnost dugoročnog razvoja. Te vrijednosti prirodno se prenose i na obrazovanje, profesionalni život i odnos prema društvu. Kod nas nije rijetkost da sportaši paralelno studiraju, završavaju zahtjevne fakultete ili grade profesionalne karijere uz vrhunski sport. Mislim da to šalje vrlo važnu poruku mladima i roditeljima da sport i obrazovanje ne moraju biti suprotstavljeni, nego se mogu međusobno nadopunjavati.

Na kraju, dugoročna izvrsnost ne nastaje samo iz talenta, nego iz karaktera, discipline i sposobnosti da osoba kontinuirano radi na sebi.

Wushu javnost često poznaje samo površno. Kako biste objasnili koliko je zahtjevan taj sport i što se sve mora spojiti da bi se došlo do europske medalje?

- Wushu javnost najviše poznaje kroz filmove ili atraktivne demonstracije borilačkih vještina. Međutim, Wushu je danas ozbiljan međunarodni sport s jasno definiranim natjecateljskim pravilima, europskim i svjetskim prvenstvima te vrlo zahtjevnim sustavom treninga. Wushu obuhvaća više različitih disciplina. Posebno su poznate Taolu discipline, odnosno izvođenje unaprijed definiranih formi koje zahtijevaju iznimnu tehničku preciznost, brzinu, ravnotežu, koordinaciju i eksplozivnost. Unutar njih postoje tradicionalne forme koje čuvaju bogatu baštinu kineskih borilačkih vještina. Najpoznatiji primjer je Tai chi chuan, koji je danas jedan od najraširenijih oblika vježbanja u svijetu. Istovremeno, moderni natjecateljski Wushu razvija se kao izrazito atletski i fizički zahtjevan sport. Drugi veliki segment je Sanda, odnosno sportska borba koja se, ovisno o dobnoj i natjecateljskoj kategoriji, odvija u polu-kontaktu ili punom kontaktu te uključuje udarce rukama i nogama, bacanja i rušenja.

Tu je i Tuishou, disciplina poznata i kao „gurajuće ruke", koja se temelji na osjećaju ravnoteže, kontroli sile protivnika, tajmingu i tehnici preusmjeravanja energije. Iako na prvi pogled djeluje mirnije od drugih disciplina, tui shou zahtijeva iznimnu razinu tehničkog znanja, osjeta za kretanje i mentalne koncentracije. Posebnu vrijednost Wushu-a daje činjenica da objedinjuje sportski, tehnički i razvojni aspekt. Sportaš mora razviti fizičku spremu, tehniku, koncentraciju, samokontrolu i mentalnu stabilnost. Na velikim natjecanjima često odlučuju vrlo male nijanse, a iza jedne europske medalje stoje godine kontinuiranog rada i treninga. Zato europska medalja u Wushu-u predstavlja puno više od jednog uspješnog nastupa. Ona je rezultat dugogodišnje pripreme sportaša, rada trenera i kontinuiranog razvoja hrvatskog Wushu-a - zaključio je Barac.

Suzana Šop, glavna tajnica Zagrebačkog sportskog saveza odgovorila nam je također na dva pitanja vezana za nastup naših sportaša na Europskom prvenstvu u wushu

Koliko su ovakvi rezultati važni za promociju sportova koji nemaju veliku medijsku vidljivost?

- Ovakvi rezultati imaju iznimnu važnost jer pokazuju da vrhunski sportski uspjesi ne nastaju samo u najpopularnijim sportovima. Hrvatski sport čine deseci sportskih grana, a mnoge od njih, unatoč vrhunskim međunarodnim rezultatima, ne dobivaju medijski prostor koji zaslužuju. Upravo zato medalje osvojene na Europskom prvenstvu u wushuu predstavljaju mnogo više od sportskog rezultata. One skreću pozornost javnosti na sport koji možda nije svakodnevno prisutan u medijima, ali koji okuplja kvalitetne sportaše, stručne trenere i predane sportske djelatnike. Takvi uspjesi doprinose većoj vidljivosti sporta, privlačenju novih članova u klubove te stvaranju dodatnih prilika za njegov razvoj. Za Sportski savez Grada Zagreba svaki međunarodni uspjeh zagrebačkih sportaša predstavlja potvrdu kvalitete rada naših klubova i saveza. Posebno nas veseli kada se kroz rezultate poput ovih široj javnosti predstave sportovi koji možda nisu dovoljno zastupljeni u medijima, a u kojima se godinama sustavno i kvalitetno radi.

Osvajači medalja sve su redom uspješni mladi ljudi, akademski obrazovani. Kako Sportski savez Grada Zagreba gleda na razvoj i poticanje dualne karijere i koliko je u tom kontekstu ovaj rezultat još značajniji?

- Osvajači medalja svojim rezultatima potvrđuju da vrhunski sportski uspjeh često prati predanost, disciplina i odgovornost i izvan sportskih borilišta. Riječ je o mladim ljudima koji svojim radom i zalaganjem predstavljaju pozitivan primjer generacijama koje dolaze. Iako Sportski savez Grada Zagreba nije izravno uključen u programe razvoja dualnih karijera sportaša, svakako podržavamo sve inicijative koje mladim sportašima omogućuju kvalitetan osobni i profesionalni razvoj uz sportske obveze. Smatramo da je važno stvarati okruženje u kojem sportaši mogu ostvarivati svoj puni potencijal, kako u sportu tako i u drugim područjima života. U tom smislu, uspjesi naših sportaša imaju dodatnu vrijednost jer pokazuju da se uz predan rad, dobru organizaciju i podršku okoline mogu ostvarivati vrhunski rezultati na više razina. Takvi primjeri doprinose promociji sporta kao važnog čimbenika u razvoju mladih ljudi te potvrđuju njegovu ulogu u izgradnji pozitivnih životnih vrijednosti - zaključila je Šop.