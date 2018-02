Zato ga mnogi vole! Miočić oduševio izjavom što nikada neće napraviti

Da je Stipe Miočić poseban borac uvjerili su se i novinari BBC-a, za koje je UFC borac dao ekskluzivni intervju. Još je jednom pokazao koliko je skroman, a progovorio je i zašto ga ne zanima trash talk kao što je bio slučaj uoči borbe Conora McGregora i Floyda Mayweathera.

- To je pretjerano. Mene iscrpljuje. Neću se micati sa svojeg puta, imam i drugih stvari o kojima moram brinuti kao što su trening, posao, supruga ili popravljanje kuće. Moram razmišljati o drugim stvarima, a ne o tome da povrijedim nečije osjećaje - rekao je Miočić za kojeg BBC ističe da je potpuno drugi čovjek od onog koji izađe u kavez.

- Ja sam normalan čovjek. nemam skupe automobile i skupu odjeću. Ja sam ja. Imam obitelj, bebu na putu, kuću i kredit. To je ono što me brine.

- Navijači me gledaju kao jednog od njih. Nisam različit. Ljudi me vole zbog toga što jesam. Neću to promijeniti, želim samo ostati isti.

- Naporno sam radio i žrtvovao sam se da dobijem ovaj pojas. Daniel Cormier je nevjerojatan borac, ali nažalost vidjet ćete ga na podu - zaključio je Miočić.