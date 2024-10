Je li ovo nepravda prema Modriću? Pogledajte tko je sve bolji od njega u izboru najboljih svih vremena

Poznati sportski časopis Sports Illustrated objavio je popis 50 najboljih nogometaša svijeta svih vremena, a na njemu se našao i kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić.

Pele na 3. mjestu

Sports Illustrated piše kako je, "s obzirom na to da rangiranje 50 najboljih nogometaša svih vremena nije lak zadatak", odlučio svoj popis temeljiti imajući na umu vrhunce svakog od navedenih igrača.

Modrić je zauzeo 49. mjesto, prvi je Argentinac Lionel Messi, a drugi još jedna argentinska legenda Diego Maradona.

– Messi je čudesan, jednostavno čudesan. Osvojeni SP 2022. zauvijek je riješio dvojbe je li najbolji svih vremena. Maradona je odmah do njega jer je zabio najljepši gol u povijesti nogometa, jer je sam osvojio Svjetsko prvenstvo, jer je od potlačenog Napolija napravio najbolji klub Italije – objasnili su u Sports Illustratedu.

Treće mjesto zauzeo je Brazilac Pele.

– Možda nije najbolji, ali je najznačajniji nogometaš svih vremena, bio je prva nogometna megazvijezda, igrač čiji je utjecaj dosezao puno izvan travnjaka – objasnili su Peleovo treće mjesto.

Četvrti je Nijemac Franz Beckenbauer, a peti Nizozemac Johan Cruyff. Šesto mjesto u izboru zauzeo je francuski čarobnjak Zinedine Zidane, sedmi je Brazilac Ronaldo, potom slijedi Michel Platini, a, pomalo iznenađujuće, na devetom mjestu svih vremena je Roberto Baggio. Najboljih 10 u izboru zaključuje legendarni igrač Argentine i Real Madrida Alfredo di Stefano.

Također iznenađujuće, portugalski nogometaš Cristiano Ronaldo našao se tek na 15. mjestu u izboru američkih novinara.

– Ovaj popis nije samo 50 najboljih nogometaša svih vremena, to je poredak najviših vrhova koje je svaki od ovih igrača dosegnuo – pišu urednici Sports Illustrateda u uvodu.

Na 50. mjestu, iza Modrića, našao se njegov sadašnji kolega iz Reala, Francuz Kylian Mbappé.

Modrićevo 49. mjesto objasnili su ovako:

– Luka Modrić završio je desetljeće dominacije najvećeg nogometnog pojedinca više nego zasluženo. Na samom vrhuncu svoje moći Modrić je vodio hrvatsku momčad do finala Svjetskog prvenstva 2018. i osvojio "milijardu" naslova Uefine Lige prvaka s Real Madridom.

Čak šest Liga prvaka

Kao Modrićeva glavna postignuća navode se Zlatna lopta iz 2018., Uefin i Fifin naslov za najboljeg igrača 2018., Fifina Zlatna lopta sa Svjetskog prvenstva 2018. i osvojenih šest Uefinih Liga prvaka.

No možda je Modrić ipak zaslužio pokoje mjesto više u izboru, jer teško je objasniti po kojim su kriterijima ispred našeg nogometaša Hugo Sanchez (48. mjesto), Omar Sivori (46.), Gunnar Nordahl (40.), Luis Suarez (34.)...

Podsjetimo, u nedavnom izboru uglednog mjesečnika Four Four Two Modrić je završio na 28. mjestu najboljih nogometaša svih vremena. Možda je to ipak realnije mjesto...

>> Najbolji strijelci u povijesti Hrvatske