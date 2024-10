Veliku hrvatsku nadu zvali su 'novi Modrić, igrao je za vatrene, a onda potonuo... Sada je opet eksplodirao

28-godišnji Alen Halilović prozvan je "novim Modrićem" još kao tinejdžer, no preranim odlaskom iz Dinama, i to u Barcelonu, karijera mu je krenula u potpuno suprotnom smjeru. Promijenio je mnoštvo klubova i čini se da se u aktualnoj sredini konačno snašao, a radi se o nizozemskoj Fortuni Sittard.

Hrvatski veznjak je bio član U-21 reprezentacije, a igrao je i za A reprezentaciju za koju je skupio deset nastupa. Ipak, još nije dobio priliku igrati na nekom velikom natjecanju, a pitanje je hoće li tu priliku više i dobiti s obzirom na ogromnu gužvu u veznom redu hrvatske reprezentacije.

Bert Van Marwijk (72) bivši je trener Fortune, a i mnogih drugih velikana poput Feyenoorda i dortmundske Borussije te australske reprezentacije koju je vodio na SP-u 2018. U razgovoru za Voetbal International pohvalio je Halilovića:

"Igrač kojeg jako volim gledati već neko vrijeme je Alen Halilović. Dječak s prošlošću, o kojem je puno rečeno i napisano. Ali sigurno igrač koji može napraviti razliku. Ja to zovem - pravi nogometaš, sjajna tehnika." Potom je dodao:

"Naravno da postoji mnogo drugih faktora koji su bitni kako bi se došlo do najviše razine. Zatim to morate biti u stanju dosljedno isporučivati. Ne znam je li to još uvijek moguće za njega, ne poznajem ga dovoljno. I vjerojatno postoje razlozi za to što nije stigao do apsolutnog vrha. Ali on sigurno, vidi se, ima nogometne kvalitete za to." Za kraj je pohvalio i samu Fortunu i trenera Dannyja Buijsa:

"Kad gledam Fortunu, vidim momčad s puno energije. I ponekad me nogometno iznenade, kao na primjer protiv AZ-a. Danny je realan trener i to je njegovo pravo". Fortuna je trenutno na sredini tablice, deseta s deset bodova nakon osam kola.