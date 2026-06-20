KRAMA, SRETAN 35.!

Dalić je na treningu održao govor i zagrlio Kramarića, a potom su svi igrači zapljeskali

Nažalost, neće biti bučnice, haha. Već sam se naviknuo slaviti rođendane ovako, s mojom drugom obitelji. Naravno da čovjeku nekad bude žao što ne može slaviti s prvom obitelji, ali svaki rođendan je lijep, rekao je slavljenik Kramarić na konferenciji za medije prije treninga, a glasnovornik HNS-a Tomislav Pacak se našalio i rekao da je Kramariću za rođendan 'poklonio' konferenciju za medije.