Gotovo je prvo poluvrijeme
Tierney je pucao nakon povratne lopte Adamsa, ali u blok
Igrat će se još četiri minute u prvom dijelu
Napokon dobra prilika za Škotsku, McGinn je ostao zaboravljen, ali nije uspio zahvatiti loptu
Veliki promašaj El-Khanoussa nakon što ga je odlično poslužio Ounahi
Nova prilika za Maroko, Diaz je pronašao El-Aynaouija, ali njegov udarac odlazi preko gola
Diop ruši Adamsa i dobiva prvi žuti karton na utakmici
Hakimi je pokušao prebaciti Gunna nakon duge lopte Brahima, ali nema novog pogotka za Maroko
Ounahi je poslao okomitu loptu na pet metara, ali i Saibari i Diaz su promašili loptu
Škotska se oporavila nakon početnog šoka i visokim presingom napada zadnju liniju Maroka, ali sigurni su u posjedu Afrikanci
Saibari je pobjegao obrani Škotske i prihvatio jednu dugu loptu i iz teške pozicije pogodio same rašlje
Počela je utakmica
Dinamov stoper Scott McKenna ovu utakmicu započet će na klupi za pričuve
ŠKOTSKA: Gunn - Patterson, Hanley, Hendry, Tierney - McGinn, McTominay, Ferguson, Robertson - Christie, Adams
MAROKO: Bono - Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui - Bouaddi, El Aynaoui - Diaz, Ounahi, Khannouss - Saibari
Ovu utakmicu vodit će Ilgiz Tantashev iz Uzebkistana
Drugo kolo skupine C na Svjetskom prvenstvu otvaraju Škotska i Maroko. Europska reprezentacija nakon prvog kola, pomalo iznenađujuće, predvodi ovu skupinu zahvaljujući 1:0 pobjedi nad Haitijem.
Maroko je u prvom kolu odigrao 1:1 s Brazilom i žele doći do prve pobjede na ovom prvenstvu. Prije četiri godine u Kataru dogurali su sve do četvrtog mjesta, a na ovom natjecanju žele pokazati kako to nije bilo slučajno.
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