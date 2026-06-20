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20.06.2026. u 00:51
Tekstualni prijenos utakmice Škotske i Maroka pratite na portalu Večernjeg lista.
ŠKOTSKA
0-1
MAROKO
Saibari 2'
2. kolo Svjetskog prvenstva, skupina C Škotska - Maroko, 00:00, Gillette Stadion, Foxborough
Poluvrijeme
45+5' (Poluvrijeme)

Gotovo je prvo poluvrijeme

45+2'

Tierney je pucao nakon povratne lopte Adamsa, ali u blok

Nadoknada
45' (Nadoknada)

Igrat će se još četiri minute u prvom dijelu

45'

Napokon dobra prilika za Škotsku, McGinn je ostao zaboravljen, ali nije uspio zahvatiti loptu

36'

Veliki promašaj El-Khanoussa nakon što ga je odlično poslužio Ounahi

30'

Nova prilika za Maroko, Diaz je pronašao El-Aynaouija, ali njegov udarac odlazi preko gola

Žuti karton
23' (Žuti karton )

Diop ruši Adamsa i dobiva prvi žuti karton na utakmici

18'

Hakimi je pokušao prebaciti Gunna nakon duge lopte Brahima, ali nema novog pogotka za Maroko

11'

Ounahi je poslao okomitu loptu na pet metara, ali i Saibari i Diaz su promašili loptu

10'

Škotska se oporavila nakon početnog šoka i visokim presingom napada zadnju liniju Maroka, ali sigurni su u posjedu Afrikanci

Gol
2' (Gol)

Saibari je pobjegao obrani Škotske i prihvatio jednu dugu loptu i iz teške pozicije pogodio same rašlje

Početak
1' (Početak)

Počela je utakmica

SASTAVI

Dinamov stoper Scott McKenna ovu utakmicu započet će na klupi za pričuve

SASTAVI

ŠKOTSKA: Gunn - Patterson, Hanley, Hendry, Tierney - McGinn, McTominay, Ferguson, Robertson - Christie, Adams

MAROKO: Bono - Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui - Bouaddi, El Aynaoui - Diaz, Ounahi, Khannouss - Saibari

SUDAC

Ovu utakmicu vodit će Ilgiz Tantashev iz Uzebkistana

TABLICA

NAJAVA

Drugo kolo skupine C na Svjetskom prvenstvu otvaraju Škotska i Maroko. Europska reprezentacija nakon prvog kola, pomalo iznenađujuće, predvodi ovu skupinu zahvaljujući 1:0 pobjedi nad Haitijem.

Maroko je u prvom kolu odigrao 1:1 s Brazilom i žele doći do prve pobjede na ovom prvenstvu. Prije četiri godine u Kataru dogurali su sve do četvrtog mjesta, a na ovom natjecanju žele pokazati kako to nije bilo slučajno.

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