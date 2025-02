Potres je ostavio traga u Dinamu. Svi nas uvjeravaju - jedan scenarij sigurno se neće ponoviti

Velimir Zajec proslavio je u srijedu svoj 69. rođendan, prvi na mjestu predsjednika Dinama, dosad ih je mogao slaviti u Maksimiru kao igrač, trener, direktor. Dan prije rođendana bio je u Bjelovaru i gledao utakmicu kupa u kojoj su plavi na jedvite jade prošli preko kluba iz trećeg razreda hrvatskog nogometa. Zeko nije odavao nekakvu zabrinutost zbog loše predstave plavih, uostalom predugo je u nogometnu da bi znao da se događaju i takve utakmice, baš kako je i Cannavaro ustvrdio kako je iskusio kako je igrati te utakmice.

Osim što Zajec nije bio zabrinut zbog loše partije koja je ipak okončana pobjedom sigurno bi mu bilo ugodnije da je otišao u Barcelonu gledati mladu momčad Dinama u juniorskoj Ligi prvaka u utakmici s Barcelonom jer su plavi klinci igrali puno bolji nogomet, odigrali hrabno, dvaput vodili i na kraju ispali nakon jedanaesteraca. No, kako je Dinamo ipak doživio potres jer je dao otkaz sportskom direktoru Marku Mariću, u Maksimiru su procijenili da je bolje da klupsko vodstvo ide u Bjelovar s prvom momčadi. Odlazak u Bjelovar možda je klupskim čelnicima bio i mali odmor bez obzira na nerviranje zbog igre Cannavarovih izabranika, odmor od aktualnih problema.

Dinamo mora pronaći novog sportskog direktora, a vjerojatno i novog člana Uprave zaduženog za sportska pitanja, koji bi trebao biti nadređen sportskom direktoru. Tek treba vidjeti koliko će o tome odlučivati Zajec jer je ipak kao predsjednik dosad sa sportskim direktorom i trenerima radiona sportskoj politici, a sad se čini da ga je izgubio te ovlasti, osim možda savjetničkih po tom pitanju biranju novih čelnika struke, a glavnu će riječ na kraju imati Zvonimir Manenica, predsjednik Uprave koji je očito prvi čovjek maksimirskog kluba.

U Dinamu nas uvjeravaju da nikakve panike nema, da nema ni žurbe u odabiru novih stručnih ljudi. Panike i ne treba biti, a ne treba ni brzati, bolje puno puta promisliti negoli donijeti krivu odluku za tu važnu poziciju. No, vremena baš i nema previše, sportski direktor ili član Uprave za sport, bilo to u jednoj ili dvije osobe, ima puno posla. U Dinamu imaju skupi kadar, a dobar dio igrača baš i ne zadovoljava uvjete za ostanak u Dinamu nakon ljeta, pa se nekima treba pronaći modalitete razvoda braka kako bi bio što jeftiniji. Bliži se i prijelazni rok, bit će sigurno prodaja igrača kao što je Baturina, a tu treba vješti pregovarač. Treba i dovesti nova pojačanja jer Sučić je već prodan u Inter.

A treba novi direktor naći nova imena iako su neka, koja su plavi dosad pratili s direktorom Markom Marićem valjda ostala negdje upisana. No, nije to lagan i jednostavan posao, a konkretna imena još nemamo na vidiku. Ne znamo u kojem smjeru razmišljaju u Dinamu, postoji li uopće u Hrvatskoj netko stručan za taj posao, pa i voljan uzeti vrući krumpir u ruke, ili će se kao i dosta naših klubova okrenuti strancu. Sigurno je da se neće ponoviti scenarij u kojem će trener biti i sportski direktor kao što je to bilo u slučaju Zorana Mamića, Ante Čačića, Damira Krznara, Sergeja Jakirovića...