Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 206
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#IZBORI U MAĐARSKOJ
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
'TAKVI LJUDI NE ODLAZE...'

Braća Sinković emotivnom porukom oprostila se od preminulog trenera

Privatni album
Autor
Dražen Brajdić
15.04.2026.
u 18:03

Neke ljude ne pamtiš po riječima nego po osjećaju koji ostane iza svega što ste prošli zajedno. A Branko nije bio samo trener. Bio je onaj koji te pogleda i zna koliko možeš - i kad sam u sebe ne vjeruješ, napisali su Valent i Martin Sinković

U 74. godini preminuo je Branko Zemunik, jedan od najutjecajnijih trenera dizanja utega u Hrvatskoj. Branko je rođen u Splitu a svoju dizačku karijeru započeo je u Dizačkom klubu Metalac koje je ostao vjeran cijelu sportsku karijeru. Nakon natjecateljske karijere posvetio se trenerskom radu pa je od 1988. do 1991. bio i posljednji izbornik reprezentacije SFRJ a potom i prvi izbornik neovisne Hrvatske.

U Dizačkom klubu Metalac proveo je 45 trenerskih godina od čega je 41 bio profesionalac za koje vrijeme je stvorio veliki prvaka i rekordera bivše SFRJ ali i više od 40 prvaka Hrvatske.

Osim trenerskog posla u dizačkom sportu, radio je i kao kondicijski trener nekih poznatih hrvatskih sportaša među kojima se ističu trostruki veslački olimpijski pobjednici Martin i Valent Sinković koji su se na svom Facebook profilu od Branka oprostili ovim riječima:

- Neke ljude ne pamtiš po riječima nego po osjećaju koji ostane iza svega što ste prošli zajedno. A Branko nije bio samo trener. Bio je onaj koji te pogleda i zna koliko možeš - i kad sam u sebe ne vjeruješ. Onaj zbog kojeg odradiš još jedno ponavljanje... jer znaš da iza toga stoji nešto veće. A prije svega, bio je dobar čovjek. Naučio nas je puno više od sporta - poštenju, ljudskosti i pravim vrijednostima. Prošli smo zajedno puno više od treninga. Teške dana, šutnje i male pobjede koje nitko ne vidi. Takvi ljudi ne odlaze. Oni ostaju u svakom rezultatu, u svakom pokretu, u svakoj navici koju si usadio. Hvala ti na svemu.

Osim sa Sinkovićima, Zemunik je radio i sa sestrama (veslačicama) Jurković, kajakašicom Anamarijom Govorčinović a u prošlosti i sa boksačkim prvakom Europe Željkom Mavrovićem.
Ključne riječi
Branko Zemunik braća Sinković Veslanje

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!