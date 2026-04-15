Braća Sinković emotivnom porukom oprostila se od preminulog trenera

U 74. godini preminuo je Branko Zemunik, jedan od najutjecajnijih trenera dizanja utega u Hrvatskoj. Branko je rođen u Splitu a svoju dizačku karijeru započeo je u Dizačkom klubu Metalac koje je ostao vjeran cijelu sportsku karijeru. Nakon natjecateljske karijere posvetio se trenerskom radu pa je od 1988. do 1991. bio i posljednji izbornik reprezentacije SFRJ a potom i prvi izbornik neovisne Hrvatske.

U Dizačkom klubu Metalac proveo je 45 trenerskih godina od čega je 41 bio profesionalac za koje vrijeme je stvorio veliki prvaka i rekordera bivše SFRJ ali i više od 40 prvaka Hrvatske.

Osim trenerskog posla u dizačkom sportu, radio je i kao kondicijski trener nekih poznatih hrvatskih sportaša među kojima se ističu trostruki veslački olimpijski pobjednici Martin i Valent Sinković koji su se na svom Facebook profilu od Branka oprostili ovim riječima:

- Neke ljude ne pamtiš po riječima nego po osjećaju koji ostane iza svega što ste prošli zajedno. A Branko nije bio samo trener. Bio je onaj koji te pogleda i zna koliko možeš - i kad sam u sebe ne vjeruješ. Onaj zbog kojeg odradiš još jedno ponavljanje... jer znaš da iza toga stoji nešto veće. A prije svega, bio je dobar čovjek. Naučio nas je puno više od sporta - poštenju, ljudskosti i pravim vrijednostima. Prošli smo zajedno puno više od treninga. Teške dana, šutnje i male pobjede koje nitko ne vidi. Takvi ljudi ne odlaze. Oni ostaju u svakom rezultatu, u svakom pokretu, u svakoj navici koju si usadio. Hvala ti na svemu.

Osim sa Sinkovićima, Zemunik je radio i sa sestrama (veslačicama) Jurković, kajakašicom Anamarijom Govorčinović a u prošlosti i sa boksačkim prvakom Europe Željkom Mavrovićem.