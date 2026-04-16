Schumacher ostavio suprugu pa napravio nešto šokantno: U očaju je zapalila vjenčanicu

Bivši vozač Formule 1 i mlađi brat legendarnog Michaela Schumachera, Ralf Schumacher (50), uskoro staje pred oltar. Svoju vezu s partnerom Étienneom Bousquet-Cassagneom (36) okrunit će brakom u svibnju, a cijeli događaj bit će pomno praćen televizijskim kamerama. Ljubavna priča poznatog para postat će središnji dio četverodijelne dokumentarne serije pod znakovitim nazivom "Ralf i Étienne: Kažemo da". Schumacher je sam potvrdio vijest na predstavljanju programa televizije Sky. "Idemo zajedno kroz život, a ova serija dokumentira upravo to: našu svakodnevicu, naš rad, naše razlike i sličnosti", izjavio je tom prigodom.

Par je zaruke objavio u veljači 2026. godine, nakon što je Schumacher u srpnju 2024. javno obznanio svoju vezu. Svadbena proslava bit će pravi trodnevni maraton, a održat će se u glamuroznom Saint-Tropezu na Azurnoj obali, mjestu gdje par provodi veći dio godine. Étienne, rođeni Francuz, i Ralf ondje su pronašli svoj dom, a upoznali su se u Monaku. U listopadu 2025. proslavili su treću godišnjicu veze, a sada su spremni za idući korak.

– Voljela bih da me Ralf uključio ili barem napravio nešto da budem dio njegove odluke, to bi bio znak poštovanja. Tijekom njegove karijere u Formuli 1 bilo je puno glasina. Zamolila sam ga da pojasni je li istinito ono što se priča, ali on je to uvijek poricao. Govorio mi je da sve umišljam i da mi treba psihološka pomoć – ispričala je jednom prilikom Cora o bivšem suprugu.

Kasnije je otkrila da je zapalila svoju vjenčanicu, očajna zbog toga što ju je njezin bivši suprug prevario – nije znala što se događa između njega i drugog muškarca. Na to se požalila javno, tvrdeći da Ralf prema njoj nije bio dovoljno iskren. Međutim, nakon razvoda, bivši supružnici ostali su u korektnim odnosima, a Cora je javno paru zaželjela sve najbolje u zajedničkom životu, pokazavši kako među njima nema zle krvi.