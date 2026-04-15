Odvjetnik: Tomislav Čuljak počasni je predsjednik Judo saveza. Ne donosi odluke i nije odgovoran

Tomislav Čuljak, počasni predsjednik Hrvatskog judo saveza te bivši zastupnik u Hrvatskom saboru, oglasio se priopćenjem preko svog odvjetnika. Navodi da nije odgovorna osoba saveza niti je to ikada bio.

U priopćenju se dodaje:

"Kao počasni predsjednik nije uključen u svakodnevni rad saveza kao i njegove uobičajene aktivnosti, a niti donosi odluke o poslovanju saveza. U svojim aktivnostima u Hrvatskom judo savezu sudjelovao je isključivo volonterski kao osoba koja je čitav život u tom sportu. Gospodin Čuljak se vlastitom odlukom nije kandidirao niti na jednu dužnost te ne sudjeluje u političkom životu još od 2016. godine, dakle punih deset godina. Osim što je u političkoj mirovini, isti je od 2022. godine i u poslovnoj mirovini. Moj klijent ističe kako je sve što on ili njegova obitelj posjeduje stečeno na zakonit način, što je sve vrlo lako za provjeriti. Moj klijent poziva sve nadležne institucije kao i istražne organe da provjere zakonitost i pravilnost kako rada saveza tako i njegovog osobnog te u tom smislu u potpunosti podržava današnje priopćenje za javnost Hrvatskog judo saveza."