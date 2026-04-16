Zagreb pleše tri dana: Više od 500 plesača iz 27 zemalja stiže na spektakl u Jelkovec

Od 22. do 24. svibnja 2026. godine sportska dvorana Jelkovec u Sesvetama postat će središte svjetske plesne scene. Plesni klub Spin i Hrvatski sportski plesni savez s ponosom najavljuju 12. jubilarno izdanje Zagreb Dance Grand Prixa.

Ova međunarodna sportska priredba održava se uz financijsku potporu Ministarstva turizma i sporta, što potvrđuje njezin značaj za hrvatski sport i promociju Zagreba kao plesne metropole.

Nastupit će više od 500 plesača iz 27 zemalja s tri kontinenta. Gledatelji će tri dana uživati u vrhunskim natjecanjima u latinskoameričkim i standardnim plesovima. U sportskom programu sudjelovat će natjecatelji svih uzrasta – od najmlađih osnovaca do vrhunskih seniorskih parova, timova i pojedinaca.

Svečano otvorenje održat će se 23. svibnja u 18 sati, dok će u nedjelju, 24. svibnja, uslijediti vrhunac vikenda – finalna natjecanja u atraktivnim latinskoameričkim plesovima za sportske plesne parove.

Gledatelji će imati priliku uživati u vrhunskim izvedbama valcera, tanga, sambe, paso doblea i cha-cha-chaa. Ova priredba spaja vrhunski sport i umjetnički doživljaj, okupljajući najbolje svjetske sportaše pod stručnim okom međunarodnih sudaca. Ulaznice su dostupne u pretprodaji putem sustava Eventim ili na dane natjecanja na blagajni dvorane Jelkovec.