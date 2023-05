Jana Malčić vratila se s Europskog prvenstva s četiri zlatne medalje

SVJETSKI KUP

Sinkovići žele Svjetsko prvenstvo u Zagrebu, sestre Jurković prvu žensku olimpijsku normu

'U odnosu na lani u ovo doba godine, čamac nam ide bolje, osjećaj je bolji, no trebamo to pokazati i na utrci, i to protiv odličnih Španjolaca koji su na Svjetskom prvenstvu bili drugi, a tu će biti i kvalitetan srpski dvojac na pariće. Inače, svi nas pitaju do kada ćemo se natjecati, a mi im obično odgovaramo da će to biti do 2028. i Olimpijskih igara u Los Angelesu'