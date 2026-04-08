VEČERNJAKOVA BICIKLIJADA

Jedan dan. Jedna ruta. Ista vibra: Otvorene prijave za Večernjakovu biciklijadu

VL
Autor
Večernji.hr
08.04.2026.
u 11:13

U subotu, 13. lipnja, Zagreb i Samobor ponovno će se povezati na dva kotača, ali i ponuditi puno više od same vožnje. 44. Večernjakova biciklijada, najdugovječnija utrka koja svake godine okuplja tisuće sudionika svih generacija, otvorila je prijave.

Svi koji žele spojiti rekreaciju, druženje i vrhunsku atmosferu uz dnevni program za sve generacije i koncert BluVinila na cilju svoje mjesto mogu osigurati već sada na biciklijada.hr.

Od Zagreba do Samobora, ruta za sve generacije

Ovogodišnja Večernjakova biciklijada donosi laganu, rekreativnu rutu dugu oko 20 kilometara prilagođenu svima; od iskusnih biciklista do obitelji s djecom, umirovljenika i onih koji žele aktivan dan na otvorenom. Start biciklijade zakazan je u 10:00 sati na Trgu dr. Franje Tuđmana u Zagrebu. Sudionici će pedalirati prema Samoboru, gdje će oko 11:30 sati stići u park Vugrinščak. Tempo vožnje bit će prilagođen rekreativcima.

Ovogodišnje izdanje jasno poručuje da biciklijada nije utrka, nego iskustvo, a koncept „Jedan dan. Jedna ruta. Ista vibra.“ stavlja u fokus energiju, spontanost i zajedništvo.​ Sve dodatne informacije o ruti i programu možete pronaći na stranici biciklijade. 

Program: zabavne aktivnosti, igre, chill zone i veliko finale uz koncert benda BluVinil

Na cilju u Samoboru program je osmišljen kao dinamičan dnevni raspored s aktivnostima koje se izmjenjuju iz sata u sat. Od sportskih i zabavnih aktivnosti do koncerta. Na pozornicu stiže sjajan šibenski pop-rock bend BluVinil, čije pjesme s novog albuma "Carstvo Mediterana" najtraženije od domaće produkcije na Shazamu, a zauzimaju i vrhove ljestvica kad je riječ o domaćim top listama You Tubea. Energiju same biciklijade BluVinil pretvorit će pravi ljetni događaj. Ideja je jednostavna: kreni na biciklu, završi na koncertu.

Osigurajte svoj startni broj na vrijeme

Zbog velikog interesa organizatori pozivaju sve zainteresirane da se prijave na vrijeme i osiguraju svoje mjesto. Svi programi kao i sudjelovanje u biciklijadi su besplatni. Dovoljno je samo krenuti, sve ostalo čeka vas na cilju.

Prijave su otvorene na: biciklijada.hr

