Jakirovićeva smjena bila bi jako skupa, no spominju se dva poznata imena mogućih nasljednika

Bolje imati užasan kraj nego užase bez kraja, izreka je Arthura Blocha, pisca knjiga o Murphyjevu zakonu. Dinamo još nije doživio užasan kraj, nije ga na klupi plavih još doživio ni trener Sergej Jakirović, ali ono što gledamo od Dinama užasi su bez kraja. I što se tiče igre i što se tiče rezultata.

Ovaj posljednji rezultat, poraz od češke Viktorije u četvrtom kolu Konferencijske lige nakon kojeg su Zagrepčani (dobro, Zagrepčana baš i nema puno u momčadi) prikovani za dno nikad slabije skupine u kojoj su se našli u Europi nastavak je tih užasa bez kraja. Svaki put očekujemo da će se probuditi, da će nešto odigrati, a kad ono – ćorak.

Nema igre, nema ni rezultata

Nakon tog poraza, trećeg u skupini s Viktorijom, Ballkanijem i Astanom, plavi su se vratili u Zagreb razočarani, ogorčeni sudačkim kriterijem, ali bez većih potresa. Naslućivalo se da bi glavom mogao platiti trener Sergej Jakirović, no preživio je i taj potres i danas će najaviti utakmicu s Rijekom, a u nedjelju voditi Dinamo u tom za plave i sebe ključnom derbiju. Nastave li se na Rujevici ti užasi bez kraja njegove momčadi, vjerojatno će doista doživjeti konačni kraj na klupi Dinama.

Više smo puta pisali da Jakirović nije jedini krivac za loše igre i rezultate, kao što to nije bio ni njegov prethodnik Igor Bišćan. Bivši trener Dinama pogubio se nakon šokantnog ispadanja od AEK-a, "puknuo" je i nije mu bilo spasa. Jakirović se zasad spašava bez obzira na loše rezultate kakvih se teško prisjetiti u novijoj povijesti plavih. Vodstvo kluba još ga nije smijenilo i tako dobrim dijelom priznaje i svoje greške, pogotovu u sportskoj politici kluba, znaju da nisu doveli odgovarajuća pojačanja i dovoljno dobre zamjene za igrače koji su otišli.

Bišćanu se spočitavalo što tijekom utakmica nije reagirao, igrače s klupe gotovo uopće nije koristio, ili ih je uvodio u zadnjim minutama. Jakirović to radi, no dojam je da pretjeruje. Istina je da treba rotirati, da mora imati širok kadar zbog igranja u tri natjecanja, plavi jedini imaju takav ritam. No Jakirović nije ni približno standardizirao momčad, jedna konstanta su mu tri vezna igrača – Mišić, Bulat i Baturina. Nema ni standardnog vratara, zadnja linija stalno se mijenja, kao i krila, pa i središnji napadač otkako nema ozlijeđenog Brune Petkovića. Uz to, stalno je i tijekom utakmice mijenjao sustav igre, mijenjao je i pozicije igračima, a tako je teško izgraditi igru, zbog toga je igra plavih neprepoznatljiva i to je Jakirovićev krimen.

Sad ide u Rijeku, čeka ga napaljena atmosfera zbog toga što je ostavio Rijeku u tijeku sezone da bi otišao u Dinamo. Sprema mu se na Rujevici vruć doček, već ima i transparenata po gradu, navijači Rijeke željeli su da Jakirović ne bude smijenjen prije nego što s Dinamom dođe na Rujevicu da ga mogu dobro izvrijeđati. Tamošnjim navijačima jako bi dobro legao poraz Dinama, misle da bi onda stigla smjena sada im mrskog trenera, voljeli bi da baš Rijeka donese tu smjenu.

Smjena bi bila skupa

Jakirović nema drugog izbora, mora pobijediti da bi ostao trener i u reprezentativnoj stanci. U suprotnom, klupski čelnici utipkat će broj nekog trenera kojeg mogu odmah zaposliti. Uvijek prvi na pamet padaju Nenad Bjelica i Goran Tomić. Plavi ih zasad nisu kontaktirali i pitali ih za zdravlje. No Dinamo je sigurno veliki mamac za bilo kojeg trenera, pa tako i za njih dvojicu. No, tek treba vidjeti kakva je situacija i sa stanjem u plavoj blagajni. Otkaz Jakiroviću odnio bi dosta novca, a novi treneri nisu jeftini. Znamo da je Bjelica bio jako dobro plaćen u Dinamu, kao i u Osijeku i donedavno u Trabzonsporu, da ima i svoj veliki stručni stožer, što isto dosta košta, da će u zimskom prijelaznom roku tražiti nemali proračun za pojačanja, to bi sigurno tražio i Goran Tomić kad bi on dobio poziv iz Maksimira.

No pustimo sad to, Sergej Jakirović još je uvijek trener plavih i protiv Rijeke, protiv momčadi koju je on slagao prije negoli je otišao u Dinamo, ima priliku popraviti svoju krvnu sliku i pokazati da i dalje treba ostati trener. Uostalom, Jakirović je baš protiv Rijeke vodio Dinamo u svojoj prvoj HNL utakmici i pobijedio je, možda i sad uspije složiti momčad s kojom može slavljenički proći kroz pakao koji ga na Rujevici čeka. I da, kad već nevini za loše rezultate nisu Uprava i treneri, nisu nevini ni igrači, i oni bi mogli malo više zapeti za klub koji ih tako dobro plaća.