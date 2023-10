Jakirović: Volio bih da Petković preskoči igranje za reprezentaciju i oporavi se do kraja

Dinamo je u posljednjem susretu 11. kola HNL-a pobijedio Istru te tako preokrenuo negativan niz koji je započeo porazom od Hajduka na Poljudu (1:0), a nastavio se katastrofom protiv Ballkanija u Prištini (2:0). Plavi su u subotu na domaćem terenu s 3:0 svladali Istru . Usprkos brojnim izostancima, momčad s Maksimira je kontrolirala cijelu utakmicu, a protivnicima nije prepustila čak ni počasni pogodak. Nakon utakmice igru je komentirao trener Sergej Jakirović .

"Čestitam momcima na dobroj igri. Sve što smo se dogovorili su ispoštovali. Kad smo mi ovakvi, onda suparnici nemaju previše šanse. Kontrolirali smo čitavu utakmicu, a jedino što smo dopustili je bio jedan korner. Bilo je samo pitanje vremena kad ćemo zabiti", započeo je Jakirović.

Najprije je upitan o Bernaueru koji je danas igrao na poziciji desnoga beka. "Pa kad nemate drugih rješenja, onda je i on opcija. Moharrami je osjetio neko zatezanje i to nam je bila jedina opcija. Vraća se Ristovski", odgovorio je trener pa rekao i zašto je napravio promjenu na vratima.

"Da, promijenio sam golmana jer Zagorac odlično trenira, podrška je svima u klubu. Kod Nevistića se nakupilo i malo mentalnog umora, a Zagorac je pokazao da se na njega može računati. Nevistić će i dalje biti naš broj 1."

Večeras je iz zapisnika izostao Mihajličenko koji je zaradio brojne kritike nakon igre nedostojne hrvatskog prvaka u drugome kolu Konferencijske lige. "To je moja odluka. Uvijek netko izostane iz zapisnika, ovaj put je bio to on. Vidjet ćemo u reprezentativnoj pauzi što i kako dalje", rekao je zagonetno trener plavih.

Potom se osvrnuo na Perkovića koji je večeras debitirao za Dinamo i zabio svoj prvi pogodak u plavome dresu. "Odigrao je pametno. On je mladi reprezentativac, na njega se računa i ja nisam dao da on ide na posudbu u Nizozemsku. Rekao sam mu da mora malo čekati, ali i u Kupu je pokazao neke dobre stvari i uslijed ovih događaja sam se odlučio za njega."

"Dinamo ne trpi prosječnost, puno nam je ovo značilo. Meni je bitno da mi ovako izgledamo, da imamo puno udaraca prema golu i da naplatimo taj posjed koji imamo u svakoj utakmici", kazao je očigledno dajući do znanja koliko je Dinamu ova pobjeda trebala nakon razočaravajućih rezultata kako na domaćim, tako i na europskim terenima.

Osvrnuo se na ozljedu i oporavak Brune Petkovića čiji izostanak očigledno uzima danak u kvaliteti igre momčadi. "Dobro napreduje njegov oporavak. Sutra će se vratiti u reprezentaciju i odraditi magnet iako bih ja više volio da on to preskoči. U derbiju je on želio igrati iako je bila šansa da će obnoviti ozljedu. Nadam se da će biti pametniji i igrati samo kad bude sto posto spreman."

