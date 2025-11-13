Jakirović oduševio Engleze: Momčad se trebala boriti za ostanak, azbog njega je pri vrhu, nominiran i za nagradu

Sergej Jakirović ovog je ljeta stigao na klupu engleskog drugoligaša Hull Cityja iz turskog Kayserispora. Odmah po dolasku suočen je s problemima jer njegovoj momčadi zabranjeno je dovođenje novih igrača sve do ljeta sljedeće godine. Momčad koja je prošle sezone gotovo ispala u treći rang engleskog nogometa tako je ostala praktički nepromijenjena.

Hull je prošlu sezonu završio na 21. mjestu od 24 momčadi u Championshipu s istim brojem bodova koji je imao i Luton Town tako da su ostanak u najjačoj drugoj ligi svijeta izborili samo na temelju gol-razlike. Pod Jakirovićevim vodstvom, ta ista momčad trenutačno je peta i bori se za plasman u doigravanje.

Jakirović je za svoj rad sad dobio i priznanje od strane engleskog nogometnog saveza i nominiran je za trenera mjeseca listopada u Championshipu. Hull je u četiri utakmice u listopadu ostvario tri pobjede (Sheffield United, Birmingham, Leicester) i upisali tek remi protiv Charltona.

- Sposoban izvući maksimum iz različitih karaktera u svojoj momčadi, Jakirović je oblikovao individualnost u timski etos, vodeći Hull u utrku za doigravanje s 10 bodova iz četiri teške utakmice, uključujući pobjede nad Sheffield Unitedom i Leicesterom - piše na stranici EFL-a.

Konkurencija će mu biti jaka jer nominirani su i Frank Lampard, trener vodećeg Coventry Cityja koji je u istom periodu osvojio 25 od 18 bodova, Millwallov Alex Neil koji je u listopadu osvojio 12 bodova i Bristolov Gerhard Stuber koji je u četiri utakmice u listopadu pobijedio u tri.