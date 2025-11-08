Bivši trener Dinama maršira prema Premiershipu! Englezi: Kakav posao taj Hrvat radi!

Nogometaši Hull Cityja pobijedili su Portsmouth rezultatom 3:2 u utakmici 15. kola engleskog Championshipa. Momčad trenera Sergeja Jakirovića i hrvatskog golmana Ivora Pandura slavila je golovima Enisa Destana, Kylea Josepha i Joea Gelhardta, dok je za goste oba gola postigao Terry Devlin.

Devlin je doveo Portsmouth u vodstvo u 16. minuti, no Destan u 27. i Joseph u 42. minuti zabili su za preokret Hulla. Na odmor se ipak otišlo s neriješenim rezultatom jer je Devlin u drugoj minuti sudačke nadoknade prvog dijela pogodio za 2:2. Taj je rezultat bio aktualan sve do 79. minute u kojoj je Gelhardt zabio peti gol u posljednjih šest kola te je s ukupno sedam golova na diobi četvrtog mjesta ljestvice najboljih strijelaca lige.

Pandur nije imao najbolji dan pa je bio najlošije ocijenjen igrač utakmice (5.8). Primio je dva gola, obranio tri udarca, otklonio dvije opasnosti i uhvatio jednu visoku loptu uz 53% točnih dodavanja.

Hull je tako nastavio sa sjajnom formom koju je nakratko prekinuo 2:1 poraz od Derby Countyja u utorak. Jedini je to poraz Jakirovićeve ekipe u posljednjih osam kola. U tom razdoblju ostvarila je pet pobjeda i dva remija. S 20 osvojenih bodova u posljednjih 10 prvenstvenih utakmica, Hull se nalazi na drugom mjestu tablice forme. Više bodova u tom razdoblju osvojio je samo vodeći Coventry, njih 23.

Hull je pobjedom povećao bodovni saldo na 25 te je skočio na peto mjesto tablice. Trenutačno se nalazi na poziciji koja vodi u doigravanje za Premier ligu. Drugoplasirani Stoke City bježi im samo dva boda, ali uz utakmicu manje. Drugo mjesto izravno vodi u englesku elitu.

Današnja pobjeda bila je peta domaća pobjeda Hull Cityja ove sezone čime su već sada izjednačili prošlosezonski broj trijumfa na svom MKM stadionu. Upravo su tu statistiku istaknuli na X profilu engleskog Sky Beta uz opis: "Kakav posao radi Sergej Jakirović s Tigrovima" uz emotikon pljeska.

Jakirović je ljetos preuzeo klupu Hulla i bilježi sjajne rezultate nakon što je prošle sezone spasio turski Kayserispor od ispadanja. U 16 utakmica u Engleskoj, bivši trener Sesveta, Gorice, Maribora, Zrinjskog, Rijeke i Dinama ima učinak od sedam pobjeda, pet remija i četiri poraza te je na dobrom putu da se bori za ulazak u Premier ligu.