Jakirović je ispao nekorektan, a vrlo je zeznut kada treba i jako ambiciozan

Dinamo ima novog trenera, klub je na predstavio Sergeja Jakirovića kao novog šefa, ekspresno nakon što je smijenio Igora Bišćana. No plavi nisu objasnili zašto su tako naprasno smijenili trenera u kojeg su se kleli, koji im, kako je to rekao Dario Šimić, najveće pojačanje.

Utakmica s AEK-om u Ateni bila je posljednji okidač, u Dinamu su očito procijenili, po onome što se tamo dogodilo, da Bišćan u ovom trenutku nije jamac uspjeha, pogotovo ne u domaćem prvenstvu i odlučili su se za radikalan potez. Posegnuli su u dvorište Rijeke, uzeli im Sergeja Jakirovića. Logičan je to izbor, kao što je logično i da je Jakirović odmah dojurio u Zagreb. Jakirović je odličan trener i dobar je izbor plavih, a jasno je da je prihvatio poziv Dinama. Odavno je rekao da će jednom biti trener, to mu je bilo upisano u ambicije, u Dinamu mu trenira sin, navijač je plavih, a kad vas pozove velikan, to je teško odbiti jer je upitno hoće li novi poziv stići u nekakvoj budućnosti.

Jako sam ambiciozan

Istina, ispalo je nekorektno od Jakirovića prema Rijeci jer Rijeka u četvrtak ima utakmicu s Lilleom u Francuskoj, prvu utakmicu play-offa Konferencijske lige i sad se našla u objektivno velikom problemu jer je Jakirović sa sobom odveo i cijeli stožer osim Radomira Đalovića. No Jakirović i nije imao puno izbora, bilo je “uzmi ili ostavi” i odlučio se za Dinamo koji će pripremati već za četvrtak i sraz sa Spartom, a onda i za derbi sa svojim dojučerašnjim klubom, Rijekom koja je sad oslabljena njegovim odlaskom. Jakirović je imao izlaznu klauzulu koja će biti plaćena i sad je novi trener plavih.

– Sve se dogodilo munjevito, ali takav je danas nogomet, stvar ponude i potražnje. Mislim da je ovo prilika koja se ne događa često. Vjerujem da sam svojim radom i kvalitetnim rezultatima u posljednje tri godine zaslužio tu priliku. Eto, sad sam tu, nadam se da ćemo nastaviti dobro raditi, da ćemo pobjeđivati, dobro igrati, igrati napadački, otvoren nogomet. Da uveseljavamo sve navijače koji vole Dinamo. Bez lažne skromnosti, za mene je ovo vrhunac. Ambiciozan sam, želim nešto napraviti i prenijeti to na svoju momčad. To sam napravio u svakom klubu u kojemu sam radio. Vrlo je jednostavno. Daješ svaki dan sve od sebe, da bi dobro igrao, dobro se prezentirao, osigurao egzistenciju, napravio transfer, igrao za reprezentaciju i bez momčadi si nitko i ništa. Moraš se staviti u sklop momčadi da bi ti kao pojedinac napredovao – rekao je Sergej Jakirović.

Istina, gdje god je radio, bio je izuzetno ambiciozan, on je svoj, neki će reći i tvrdoglav jer silno želi napraviti dobar posao. Jakirović ima karakter pobjednika, trener je koji može promijeniti mentalitet momčadi i uvjeriti igrače u svlačionici da mogu biti pobjednici te da u utakmici ne sudjeluju samo na terenu tih 90 minuta, već i u cijelom pripremnom tjednu prije utakmice. Jakirović je odlične stvari napravio s Goricom, potom sa Zrinjskim uvjerljivo osvojio naslov prvaka BiH, a do jučer je tako bilo i u Rijeci.

Pozna sve igrače

Rijeka je bila očajna, Damir Mišković doveo je Jakirovića i ovaj je posložio novu Rijeku, s nevelikim proračunom, doveo je igrače bez odštete, uglavnom mlade i napravio odlične rezultate. Jakirović je trener koji iz svoje momčadi izvlači maksimum, vidjet ćemo hoće li to uspjeti u Dinamu. Vjerovali smo da će to napraviti i Bišćan, no sad je red na Jakirovića. Bišćan je bio studiozan trener, s velikom pažnjom pripremao je treninge, no sličan je i Jakirović koji je u nogometu 24 sata na dan, koji dobro zna sve igrače, pa i iz nižih liga. Zna se postaviti, ima petlju, a ima i autoritet, važno je prema momčadi imati autoritet znanja. Iako, kažu nam da zna biti i vrlo zeznut kad treba. Ne dopušta nikome da od njega pravi bedaka. Na kraju krajeva, napravio je selekciju i u Rijeci, odstranio sve ono što ne valja. I zato su rezultati bili tako dobri.

Jakirović je igrao u velikom broju klubova, bio je vrsni tehničar s odličnim pregledom igre, a kao trener vodio je Sesvete (36 utakmica), Goricu (62), Maribor (13), Zrinjski (77), Rijeku (27). No pred njim je tek sad pravi izazov koji počinje u četvrtak sa Spartom.