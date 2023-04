Izvučene skupine za pretkvalifikacije za Eurobasket 2025. Evo protiv koga će igrati Hrvatska

Nakon što je Izvršni odbor FIBA-e donio odluku kojom se reprezentacijama Rusije i Bjelorusije i dalje ne dopušta registracija za pretkvalifikacije za Europsko prvenstvo 2025, danas, 25. travnja u Münchenu je napokon održano izvlačenje skupina za treći krug pretkvalifikacija.

U trećem krugu pretkvalifikacija sudjeluju: Hrvatska, Austrija, Bugarska, Danska, Norveška, Rumunjska, Slovačka i Švicarska, a pridružuju se Albanija, Irska, Kosovo i Luksemburg koji se prethodno nisu plasirali u drugi krug. Ovih 12 zemalja podijeljeno je u četiri skupine po tri ekipe, a u skupinama će igrati svatko sa svakim, kod kuće i u gostima. Naravno, samo prvi u skupinama napreduju dalje u kvalifikacije za EP.

Reprezentacijama, dakle, slijede četiri utakmice, i sve to u periodu od 19. srpnja do 5. kolovoza. Uoči ždrijeba uvažena je molba Hrvatskog košarkaškog saveza i Košakaškog saveza Bugarske, jer obje zemlje sudjeluju i na Olimpijskom pretkvalifikacijskom turniru za Olimpijske igre od 12. do 20. kolovoza, da ne igraju u zadnjem mogućem terminu, odnosno 5. kolovoza, a sve u svrhu očuvanja zdravlja igrača i povećanja razdoblja za odmor između dva natjecanja.

REZULTATI ŽDRIJEBA

Skupina G: Hrvatska, Luksemburg, Irska

Skupina H: Švicarska, Danska, Kosovo

Skupina I: Rumunjska, Slovačka, Albanija

Skupina J: Bugarska, Austrija, Norveška