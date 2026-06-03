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NAPETA SITUACIJA

Izrael oteo dvije palestinske nogometašice: Tvrde da promiču terorističke aktivnosti

International Friendly - Republic of Ireland v Qatar
Cathal McNaughton/REUTERS
VL
Autor
Večernji.hr
03.06.2026.
u 22:53

Diyeh je pak uhićena u svom studentskom smještaju s još tri palestinske državljanke na Sveučilištu Birzeit na Zapadnoj obali

Palestinski mediji izvještavaju kako je Izrael oteo dvije nogometne reprezentativke te zemlje  Randi Halawani i Natalie Abu Diyeh. Nogometašice su nezakonito privedene te se slučaj tretira kao otmica. Palestinski nogometni savez potvrdio je privođenje Halawani.

- Ovo nije izolirani incident, već dokumentirani obrazac sustavnog napada na palestinske sportaše koji se nastavlja bez ikakve odgovornosti. Ako FIFA želi poštovati vlastite statute, koji je obvezuju na poštivanje ljudskih prava, nediskriminaciju i zaštitu integriteta, mora poduzeti odlučne mjere. Odgovornost ne može biti neobavezna niti se smije primjenjivati selektivno - napisali su.

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Diyeh je pak uhićena u svom studentskom smještaju s još tri palestinske državljanke na Sveučilištu Birzeit na Zapadnoj obali. Izraelska vlada pravda uhićenja tvrdnjama da nogometašice promiču terorističke aktivnosti i dodatne aktivnosti povezane s terorizmom. Službeno se navodi kako je riječ o uobičajenoj optužbi protiv civila na okupiranim područjima te da nalozi za uhićenje obično slijede nakon.

Sa Sveučilišta Birzeit kažu da se radi o "sustavnoj politici usmjerenoj protiv palestinskog obrazovanja i prava studenata na nastavak akademskog obrazovanja".
Ključne riječi
otmica uhićenje nogometašice Palestina Izrael

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