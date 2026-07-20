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BIVŠI SUIGRAČI

Rodri nakon utakmice pokušao pružiti ruku pomirenja, ali je umjesto toga brutalno napadnut: 'Samo si plakao'

FIFA World Cup 2026 - Final - Spain v Argentina
Foto: Dylan Martinez/REUTERS
1/3
VL
Autor
Večernji.hr
20.07.2026.
u 07:12

Nekoliko argentinskih igrača napalo je pobjedničku momćad i krenuli se unositi u lica španjolskih igrača. Prednjačili su tu braniči Nahuel Molina i Nicolas Otamendi

Španjolska nogometna reprezentacija je novi svjetski prvak. Furija je u finalu prvenstva na MetLife stadionu u New Yorku pobijedila Argentinu pogotkom Ferrana Torresa iz 106. minute što je bio jedini gol na susretu. Argentinci su gotovo cijenu utakmicu igrali vrlo agresivno i na granici kartona, a često i preko nje. Takvo ponašanje nastavilo se i nakon utakmice.

Nekoliko argentinskih igrača napalo je pobjedničku momćad i krenuli se unositi u lica španjolskih igrača. Prednjačili su tu braniči Nahuel Molina i Nicolas Otamendi. Stoper Benfice nakon posljednjeg sudčevog zvižduka našao se pokraj Rodrija, svog nekadašnjeg suigrača iz Manchetser Cityja.

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Rodri mu je pokušao pružiti ruku kako bi ga pozdravio i čestitao mu na dolasku u finale. Argentinac mu se umjesto toga unio u lice i počeo vikati na njega i gestikulirati. Argentinski mediji pišu kako je Otamendi najboljem igraču turnira i dobitniku Zlatne lopte ponavljao "Cijeli tjedan si samo plakao!!

Španjolci su nekoliko puta uoči finala spomenuli povlašten status Argentine kod sudaca što se Gaučosima očito nije dopalo. Zmalao je došlo do fizičkog sukoba između Rodrija i Otamendija, a razdvajati su ih morali drugi igrači.
Ključne riječi
sukob Nicolas Otamendi Rodri SP 2026.

Komentara 1

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KL
klasiko
08:45 20.07.2026.

Ne samo što su Argentinci bili povlašteni cijeli turnir nego su pokazali kakvi su iskompleksirani i umišljeni primitivci. Shvaćam da imaju problem s Englezima koji su ih porazili i ponizili, a sa Španjolcima pošto su bili kolonija u koju su odlagali one s Pirineja koji nisu imali tamo perspektivu kao i Britanci svoje kažnjenike u Australiju. Ali, trebaju očito još neko vrijeme za sazrijevanje i napuštanje tih negativnih sentimenata. Ne možete nogometom ili sličnim bezvezarijama kompenzirati sve svoje neuspjehe u životu.

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