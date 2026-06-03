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VIDEO Reprezentacija BiH sletjela u SAD: Navijači im priredili sjajan doček

2026 FIFA World Cup Previews
AMEL EMRIC/REUTERS
VL
Autor
Večernji.hr
03.06.2026.
u 20:39

Reprezentacija BiH nada se svom prvom prolasku u nokaut fazu na Svjetskom prvenstvu ili bilo kojem drugom velikom natjecanju budući da na Euru nikada nisu sudjelovali

Reprezentacija Bosne i Hercegovine sletjela je u američki grad St. Louis gdje će se spremati za Svjetsko prvenstvo koje za osam dana počinje u Kanadi, SAD-u i Meksiku. Zmajevi će na američkom tlu odraditi i jednu pripremnu utakmicu, onu protiv Paname u subotu od 21 sat. Bit će im to ujedno i posljednja provjera uoči nastupa na Mundijalu, njihovom drugom u povijesti.

Izbornika Sergeja Barbareza i igrače na aerodromu u St. Louisu dočekalo je mnoštvo navijača koji su sa sobom donijeli zastave i ostale navijačke rekvizite. Oduševljeni reprezentativci s osmijesima na licima potpisivali su dresove i fotografirali se s navijačima. Novinari su se sve snimili, a video dočeka objavio je portal Spectrum News.

Reprezentacija BiH nada se svom prvom prolasku u nokaut fazu na Svjetskom prvenstvu ili bilo kojem drugom velikom natjecanju budući da na Euru nikada nisu sudjelovali. Smješteni su u skupinu B zajedno s domaćinom Kanadom, Katarom i Švicarskom.

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Natjecanje u grupnoj fazi Zmajevi otvaraju 12. lipnja utakmicom protiv Kanade. Šest dana kasnije slijedi im utakmica protiv Švicarske, a grupnu fazu zaključit će 24. lipnja protiv Katara.
Ključne riječi
SP 2026. doček Sjedinjene Američke Države BiH nogometna reprezentacija

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