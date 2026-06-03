VIDEO Reprezentacija BiH sletjela u SAD: Navijači im priredili sjajan doček

Reprezentacija Bosne i Hercegovine sletjela je u američki grad St. Louis gdje će se spremati za Svjetsko prvenstvo koje za osam dana počinje u Kanadi, SAD-u i Meksiku. Zmajevi će na američkom tlu odraditi i jednu pripremnu utakmicu, onu protiv Paname u subotu od 21 sat. Bit će im to ujedno i posljednja provjera uoči nastupa na Mundijalu, njihovom drugom u povijesti.

Izbornika Sergeja Barbareza i igrače na aerodromu u St. Louisu dočekalo je mnoštvo navijača koji su sa sobom donijeli zastave i ostale navijačke rekvizite. Oduševljeni reprezentativci s osmijesima na licima potpisivali su dresove i fotografirali se s navijačima. Novinari su se sve snimili, a video dočeka objavio je portal Spectrum News.

Cheers exploded at St. Louis Lambert International Airport this afternoon as fans welcomed the Bosnia & Herzegovina National Team to town. The players will take on Panama for a friendly at Energizer Park ahead of their play in the World Cup. #FIFAWorldCup pic.twitter.com/sQjUIoJU6u — Spectrum News St. Louis (@SpectrumNewsSTL) June 2, 2026

Reprezentacija BiH nada se svom prvom prolasku u nokaut fazu na Svjetskom prvenstvu ili bilo kojem drugom velikom natjecanju budući da na Euru nikada nisu sudjelovali. Smješteni su u skupinu B zajedno s domaćinom Kanadom, Katarom i Švicarskom.

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Natjecanje u grupnoj fazi Zmajevi otvaraju 12. lipnja utakmicom protiv Kanade. Šest dana kasnije slijedi im utakmica protiv Švicarske, a grupnu fazu zaključit će 24. lipnja protiv Katara.