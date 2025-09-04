Iznenada preminuo poznati nogometaš iz regije: 'Bio je jedan od najboljih igrača svog vremena'

Tužne vijesti pogodile su susjednu Srbiju, gdje je u Užicama iznenada preminuo poznati nogometaš užičke Slobode i Rada, Dušan Arsenijević u 66. godini života. Arsenijević je u Užice stigao iz rodnog Kragujevca, da bi ubrzo uslijedio transfer u redove beogradskog Rada. U tom klubu ostvario je najzapaženije rezultate, igrajući u generaciji koja je ostavila trag na prvoligaškim terenima bivše Jugoslavije.
Mnogi smatraju da bi Arsenijević napravio puno veću karijeru, da nije imao nesreće s ozljedama, a 1989. godine bio je jedan od najboljih strijelaca prve lige bivše Jugoslavije. Nakon avantura u Njemačkoj i Švedskoj, vratio se u Užice i započeo trenersku karijeru.
Od Dušana Arsenijevića oprostili su se iz nogometnog kluba Rad: 'S velikim bolom vas obavještavamo da je preminuo Dušan Buce Arsenijević, nekadašnji igrač i legenda FK Rad. Za Rad je nastupao početkom devedesetih godina i bio jedan od najboljih nogometaša svog vremena. Počivaj u miru i nek ti je laka crna zemlja’, napisali su.
Arsenijević je iza sebe ostavio sinove Filipa i Nemanju, koji su obojica bili nogometaši s prvoligaškim iskustvom.
