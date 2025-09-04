Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 147
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
OSTAVIO DVA SINA

Iznenada preminuo poznati nogometaš iz regije: 'Bio je jedan od najboljih igrača svog vremena'

Pixabay
VL
Autor
Vecernji.hr
04.09.2025.
u 16:40

Mnogi smatraju da bi napravio puno veću karijeru, da nije imao nesreće s ozljedama, a 1989. godine bio je jedan od najboljih strijelaca prve lige bivše Jugoslavije.

Tužne vijesti pogodile su susjednu Srbiju, gdje je u Užicama iznenada preminuo poznati nogometaš užičke Slobode i Rada, Dušan Arsenijević u 66. godini života. Arsenijević je u Užice stigao iz rodnog Kragujevca, da bi ubrzo uslijedio transfer u redove beogradskog Rada. U tom klubu ostvario je najzapaženije rezultate, igrajući u generaciji koja je ostavila trag na prvoligaškim terenima bivše Jugoslavije

Mnogi smatraju da bi Arsenijević napravio puno veću karijeru, da nije imao nesreće s ozljedama, a 1989. godine bio je jedan od najboljih strijelaca prve lige bivše Jugoslavije. Nakon avantura u Njemačkoj i Švedskoj, vratio se u Užice i započeo trenersku karijeru. 

Od Dušana Arsenijevića oprostili su se iz nogometnog kluba Rad: 'S velikim bolom vas obavještavamo da je preminuo Dušan Buce Arsenijević, nekadašnji igrač i legenda FK Rad. Za Rad je nastupao početkom devedesetih godina i bio jedan od najboljih nogometaša svog vremena. Počivaj u miru i nek ti je laka crna zemlja’, napisali su. 

Arsenijević je iza sebe ostavio sinove Filipa i Nemanju, koji su obojica bili nogometaši s prvoligaškim iskustvom.

Pobuna dijela Dinamovih navijača, jedna odluka ih je izludila: 'Upravi palac dolje. Ovo je sramota'
Ključne riječi
rad Srbija Jugoslavija nogomet

Komentara 4

Pogledaj Sve
BP
Besposlen pop
17:28 04.09.2025.

Znao sam sve igrače iz bivše Jugoslavije, ali za ovog pokojnika nisam nikad čuo! Poznat je samo uredništvu Večernjakove rubrike “Vesti iz regiJona!” Samo da se nešto iz komšiluka objavi!!

PA
Pajdo
18:02 04.09.2025.

Jedan od najboljih a sada Najbolji

BP
Besposlen pop
17:30 04.09.2025.

Na ovom portalu nije nikad objavljena ovakva neka “vijest” iz Slovenije ili, nedaj Bože, Mađarske. Tamo “poznati” ne umiru 👎🤮

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još