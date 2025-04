Izjava Gorana Ivaniševića će odjeknuti: Ono što sam vidio kod Đokovića nikada nisam doživio

Najbolji hrvatski tenisač Goran Ivanišević nedavno je gostovao kod Slavena Bilića u poznatoj emisiji (Ne)uspjeh prvaka i u njoj je prokomentirao dugogodišnju suradnju s Novakom Đokovićem. Srpskog tenisača mnogi smatraju najboljim svih vremena, a vodio ga je od kraja lipnja 2019. do kraja ožujka prošle godine. U tom je razdoblju Đoković osvojio devet od svoja 24 Grand Slam naslova.

Slaven Bilić upitao je Ivaniševića što mu je bilo najteže, a što najlakše u treniraju srpskog teniskog asa.

- On je dosta studiozan. Nije da ne vjerujem u to, ali neke stvari, nije baš sve biomehanika. Mislim, ne možeš ti misliti na biomehaniku, kukove i koljena kad baciš lopticu kod servisa i sunce ti ide ravno u oči. Ništa ne vidiš. Ne vidiš lopticu. Ti jednu sekundu ne vidiš lopticu. Serviraš napamet i ne možeš tad misliti na kuk. Slijep si. On tu hoće biti perfektan. On je perfekcionist. Mislim, i ja sam, ali opet moraš pronaći neki balans - rekao je Ivanišević.

- Lagano je to što nikad u životu nisam vidio tenisača koji može ne igrati dva mjeseca, doći na teren i nakon pet minuta igrati kao da nikad nije prestao. Kao da je ta dva mjeseca trenirao po pet sati. Takav tajming, osjećaj za teren, loptu i prostor, to u životu nisam vidio. Gledaš i hipnotiziran si. Da ništa više ne radim u tenisu, bio sam dio najvećeg u povijesti i sve te rekorde... Da sam samo sjedio ondje i mahao i nosio rekete, opet sam nešto napravio - kazao je legendarni Zec.