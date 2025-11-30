Naši Portali
Na rubu

Izgubili domaćinstvo olimpijskih igara za samo jedan glas

Autor
Damir Mrvec
30.11.2025.
u 19:45

Hrvatska i Grad Zagreb nisu dobili domaćinstvo Ljetnih deflimpijskih igara 2029. godine. Na današnjem kongresu Međunarodnog odbora sportova za gluhe (ICSD) u Tokiju, nakon službenog glasanja, domaćinstvo je pripalo Ateni, koja je pobijedila rezultatom 33:31.

Hrvatsku delegaciju u Tokiju činili su Oliver Lušić, predsjednik Hrvatskog sportskog saveza gluhih, Velimir Ramljak, zamjenik veleposlanika u Japanu, Luka Juroš, pročelnik Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade Grada Zagreba, Kristijan Živković, dopredsjednik Saveza, Jakov Previšić, sportski direktor, Marijo Lušić, počasni predsjednik i Melani Turković, delegatkinja za lokalne zajednice.

Predsjednik Hrvatskog sportskog saveza gluhih Oliver Lušić istaknuo je kako je hrvatska kandidatura ostvarila značajan uspjeh, unatoč konačnom ishodu. 

 - Nakon najuspješnijih Deflimpijskih igara u povijesti uspjeli smo napraviti još jedan veliki iskorak – doći nadomak domaćinstva Deflimpijskih igara u Zagrebu.

Nažalost, presudio je povijesni značaj Atene kao grada prvih Olimpijskih igara i za samo jedan glas ostali smo bez domaćinstva. To nas neće zaustaviti i nastavljamo dalje - rekao je Lušić.

Dodao je kako Savez, uz podršku Ministarstva turizma i sporta te Grada Zagreba, i dalje ostaje usmjeren prema budućim kandidaturama.

 - jerujemo da ćemo u narednom razdoblju ponovno dobiti priliku za domaćinstvo, možda već 2033. ili 2037. godine - zaključio je Lušić.

Kupnja