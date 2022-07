Izbornik Tucak razočaran: Vidim suze na klupi, ali to vam je pouka sporta

Izbornik hrvatske vaterpolske reprezentacije Ivica Tucak reagirao je nakon poraza hrvatske vaterpolske reprezentacije u utakmici za broncu za Svjetskom vaterpolskom prvenstvu protiv Grčke (7:9)

“Nije bilo snage i nije bilo dovoljno svega onoga što čini razliku između trećeg i četvrtog mjesta. Prvo čestitke Grcima koji su danas bili bolji, mi smo svoje šanse promašivali i to je samo dokaz koliko je velika razlika između medalje i četvrtog mjesta. Očigledno još nismo spremni za medalju. Ovo što smo pokazali u Mađarskoj može biti manje-više zadovoljavajuće u jednom segmentu, ali bilo je vidljivo koliko je velika razlika od medalje do četvrtog mjesta”, rekao je Tucak.

Najviše se nakon susreta pričalo o realizacija Hrvatske koja je protiv Grčke bila jako loša, slabija nego na bilo kojem susretu na ovom natjecanju.

“Nismo imali potrebnu koncentraciju, strašno puno smo promašili, izgađali vratara, ali to je sazrijevanje koje ne ide preko noći. To je mukotrpan proces i čestitke igračima na srčanosti i želji. Vraćali smo se, pokušavali iščupati, ali u trenucima kada smo trebali naplatiti, radili smo početničke greške. Ali to je ta razlika, medalja je još daleko. Moramo dobro izanalizirati, većim dijelom turnira bili smo dobri, ali sada kada je trebalo uzeti medalju, nismo bili pravi. Ove reprezentacije su trenutno bolje, a nama preostaje samo rad.”

Za naše vaterpoliste nema baš previše odmora jer krajem kolovoza i početkom rujna Hrvatsku u Splitu čeka Europsko prvenstvo.

“Ne može biti dobra uvertira ako nema medalje. Vidim i suze na klupi, to su novi momci, teško će im pasti, ali to je pouka sporta. Da je tako lako uzeti medalju, svi bi je osvajali. Sve te šanse koje smo stvorili, hrpa zicera, peterac, sve se to mora naplatiti da bi bili bolji.”