Izbornik Sesar odabrao 12 hrvatskih košarkaša za olimpijski kvalifikacijski turnir u Ateni

Hrvatski košarkaški izbornik Josip Sesar je u subotu prije polaska u Atenu gdje za tri dana počinje olimpijski kvalifikacijski turnir odabrao 12 igrača. U zrakoplovu za Atenu su svoje mjesto našli Goran Filipović, Borna Kapusta, Jaleen Smith, Filip Krušlin, Mario Hezonja, Mateo Drežnjak, Toni Nakić, Dario Šarić, Dario Drežnjak, Ivica Zubac, Danko Branković i Ivan Vraneš. Hrvatska nastupa na turnir u Grčkoj i skupinu A sa Slovenijom i Novim Zelandom, a križat će se sa skupinom B u kojoj su Egipat, Grčka, Dominikanska Republika. Obje skupine igrat će se u grčkom gradu Pireju.

Goran Filipović, sada već standardni razigravač reprezentacije, kazao je prije puta kako je atmosfera u reprezentaciji na visokom nivou.

"Zadnji put smo nastupili u ovom sastavu prije godinu dana tako da nam je turnir u Opatiji najviše pomagao da se dodatno uigramo i malo obnovimo osjećaj zajedničkog igranja", rekao je Filipović, osvrnuvši se na suparnike u turniru u Ateni.

"Naravno, pratimo i Sloveniju i Novi Zeland, međutim fokusiramo se na prvu utakmicu. Svjesni smo kako turnir funkcionira i idemo korak po korak. Misli su na prvoj utakmici i naravno na nama samima - da dižemo nivo igre u ova dva dana treninga i kako turnir bude odmicao", dodao je.

Sloveniju, protiv koje Hrvatska igra prvu utakmicu u skupini 2. srpnja, predvodi NBA zvijezda Luka Dončić, ali Filipović ističe da je i ostatak momčadi dobar.

"Dončić je lider i ostali ga odlično prate. Svjesni smo da imaju dobre rezultate i da igraju više-manje skupa u zadnjih nekoliko godina. Bit će to zanimljivo otvaranje turnira i dobar izazov za nas."

Reprezentativac Toni Nakić smatra da se Hrvatska ima čemu nadati, ali i na čemu još poraditi: "Zaista, kao što svi kažu, atmosfera u reprezentaciji je sjajna. Od prvog dana svi se družimo van terena, a na terenu super funkcioniramo. Kad su se pridružili i nositelji igre, dobra atmosfera se samo nastavila i zaista smo dobra klapa, dobra ekipa i to je temelj svakog rezultata. Dvije pobjede u pripremnim utakmicama su nam pokazale da se imamo čemu nadati jer i Brazil i Poljska su ozbiljne reprezentacije s dobrim igračima. Trebamo još poraditi na nekim sitnicama, uvijek ima mjesta za napredak. No, imamo još par treninga do turnira i ako uspijemo još te sitnice izgladiti, možemo i bolje izgledati na turniru u Grčkoj."

"Smatram da na turnir ulazimo kroz mala vrata i upravo u tome vidim našu šansu. Svi mi znamo koji je naš cilj, no naravno da neće biti lako. I Slovenija i Novi Zeland su dosta dobre ekipe. Slovenci pogotovo, no Novi Zeland nam dolazi niti 24 sata nakon prve utakmice, a ni ždrijeb nam nije išao na ruku. No, nećemo u tome tražiti opravdanja. U drugoj skupini znamo da je favorit Grčka, ali i Dominikanska Republika je jako dobra ekipa, imaju dobre bekove, o njima se ne priča puno, no ako budu kompletni, mogu svima zapapriti. Mi idemo korak po korak, najprije idemo odigrati dobru utakmicu protiv Slovenije, a zatim ćemo se pripremati dalje", nastavio je prokomentiravši malo slabiji start u prve dvije pripremne utakmice.

"To ne mora ništa značiti, premalo je to utakmica da bi se stvarali takvi zaključci. Možda to možemo pripisati tome da nismo dugo zajedno igrali, a ovo su bile prve provjere. Nekim igračima je već dosta vremena prošlo od posljednje utakmice i nakon početnog dijela uđu u ritam, no očito smo kondicijski na dosta dobroj razini kad možemo podizati energiju u dugom poluvremenu", rekao je Nakić.

Olimpijski pretkvalifikacijski turniri igrat će se od 2. do 7. srpnja 2024. u Grčkoj, Latviji, Španjolskoj i Portoriku, a samo će pobjednici svakog turnira osvojiti mjesto na Olimpijskim igrama u Parizu. Hrvatska 2. srpnja igra prvu utakmicu protiv Slovenije (20 sati), a drugu dan kasnije protiv Novog Zelanda (16.30 sati). Polufinalne utakmice su na rasporedu 6. srpnja, a finale 7. srpnja.

Osim Hrvatske, na Olimpijskim kvalifikacijskim turnirima sudjeluju 24 reprezentacije: Angola, Bahami, Bahrein, Brazil, Crna Gora, Dominikanska Republika, Egipat, Filipini, Finska, Gruzija, Grčka, Italija, Kamerun, Latvija, Libanon, Litva, Meksiko, Novi Zeland, Obala Bjelokosti, Poljska, Portoriko, Slovenija i Španjolska. Na Olimpijske igre 2024 u Parizu već je direktno kvalificirana Francuska kao domaćin, a kao najbolji predstavnici svojih kontinenata sa Svjetskog prvenstva kvalificirali su se: Australija, Japan, Južni Sudan, Kanada, Njemačka, Sjedinjene Američke Države i Srbija.