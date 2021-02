Izbornik objavio popis: Hrvatska u Istanbul s novim parom bekova

Nakon što je, pobijedivši Cibonu (84:82), odveo svoj Zadar u subotnji finale Ćosićeva kupa, hrvatski izbornik Veljko Mršić objavio je sastav reprezentacije za nastup u posljednje dvije kvalifikacijske utakmice za Eurobasket 2022. godine.

Najveća promjena u odnosu na prethodni balon, održan također u Istanbulu, bit će novi razigravački tandem jer je Roko Rogić ozlijeđen, dok je kapetan Roko Ukić dobio poštedu jer je ovo - u situaciji kada se Hrvatska već kvalificirala - prilika da se provjere neki novi kandidati.

Tako će se u ovom kvalifikacijskom ciklusu po prvi put pojaviti Goran Filipović i Jakov Mustapić koju odluku Mršić ovako objašnjava:

- Filipoviću su se svojedobno zahvalili u Splitu pa je on otišao u Široki i ondje se nametnuo, baš kao što to sada čini u rumunjskoj Craovi. Gdje god da je otišao on se nametnuo pa ga želim provjeriti. Mustapić pak igra odlično u Prvenstvu BiH, a osim što ga ja dobro znam jer sam ga trenirao još u juniorima Cedevite, njegov sadašnji trener Mulaomerović, inače član našeg stožera, o njemu govori u superlativima.

Htio je izbornik probati i neke još mlađe igrače ali se to nije realiziralo.

- Htio sam iz prve ruke vidjeti krilo Lea Menala koji igra za Stella Azzura no prije nekoliko dana je ustanovljeno da je pozitivan na koronavirus. Svakako razmišljam da na ljeto napravimo jednu mladu selekciju s kojom bi otišli na neku turneju ili pak na Univerzijadu.

Izbornika je obradovala vijest o jako dobrom nastupu Luke Šamanića u prvoj utakmici u NBA razvojnoj G ligi (20 koševa, 17 skokova, 6 asista), no on mu je trenutno nedostupan, a i žali što mladi realovac Boris Tišma nije prije posuđen u Sevillu, što nije odigrao koju utakmicu, da i njega provjeri u ove dvije utakmice.

Osim ozljeda i koronavirusa, remeteći faktor u izboru igrača Mršiću bila je i činjenica da Cibona u tom razdoblju mora odigrati dvije zaostale utakmice domaće HT Premijer lige. Imajući obzira prema klubu u kojem je stasao, Mršić je pozvao samo dvojicu od potencijalno četvorice cibosa pa će, na koncu, u ponedjeljak put Istanbula krenuti ovi igrači: Dominik Mavra (Zadar), Goran Filipović (Craiova), Jakov Mustapić (Sloboda), Antonio Jordano (Zadar), Mateo Drežnjak (Cibona) Toni Perković (Split), Filip Krušlin (Dinamo Sassari), Pavle Marčinković (Split), Tomislav Gabrić (Astoria Bydgoszcz), Željko Šakić (Avtodor Saratov), Roko Prkačin (Cibona), Antonio Vranković (Split), Marin Marić (Split) i Miro Bilan (Dinamo Sassari).