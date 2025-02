Izbornik košarkaša: Nije mi smetalo što mi viču "Sesare, odlazi", ne obazirem se na to

Izbornik hrvatskih košarkaša Josip Sesar ovako je prokomentirao poraz od Francuske (80:83) nakon kojeg je Hrvatska i matematički ostala bez prilike za nastup na Europskom prvenstvu:

- U obrani smo imali dosta problema. Francuzi su atletski stvarno moćni. Naglasili smo defanzivni skok kao ključ utakmice. U napadu smo na kraju imali priliku gdje je lopta nekome ispala. Imali smo situacija na 7-8 razlike pa bi neke napade loše odreagirali. Jednostavno, treba čestitati Francuskoj i pohvalio bih sjajnu atmosferu u Jazinama danas.

Kako Sesar komentira to što Hrvatska ne ide na Eurobasket? Nemamo ni mladih reprezentacija u vrhu europske košarke...

- Sve je to točno, to su gole činjenice. Mislim da sad nakon ove utakmice nisam u stanju o tome puno razgovarati. Ovih pet dana smo puno pripremali, imali smo nekih problema, što nije alibi. Nismo se kvalificirali prvi put u povijesti. Vidjet ćemo što dalje. Momci su se borili, potrošili do krajnjih granica. Na tome im ne možemo zamjeriti.

Dojam je da nismo toliko loši, kako izaći iz svega ovoga?

- Ja nisam takav da kažem da je "sutra novi dan". Ovo ćemo analizirati. Možemo pričati o ovome, ali i o onoj trećoj četvrtini u Sarajevu. To je ključ našeg neplasmana na Eurobasket. To imam od studenog u glavi. U ovom trenutku odigrali smo hrabro, ali oni su atletski moćniji. To je osam euroligaških igrača... Oni su se na sve naše adaptirali. Sve smo probali moj stožer i ja, a pogotovo igrači koji su ovo iznijeli. Teško je izbjeći tu utakmicu u Sarajevu, tamo smo imali tu "crnu rupu" u trećoj četvrtini. Dat ću odgovornim ljudima u Savezu izvješće i idemo dalje...

Hezonja?

- Mario je nominalno prvi igrač ove selekcije i tako je danas odigrao. Šut za tri poena bio nam je nešto lošiji, ali to je zasluga obrane Francuza koji su atletski jako moćni. Mario je ta kvaliteta u top 5, 10 europskih igrača.

Je li vrijeme da Hrvatska igra u ovakvim ambijentima? Možda ne u Jazinama, ali u dvoranama gdje će imati pravu podršku?

- Nije Hrvatska samo od jedne dvorane. U datom trenutku trebamo biti dostupni svima. Ovo je sjajna, poticajna atmosfera. Prepoznali su kada nas treba dignuti, napraviti pritisak... Ali publika ne zabija koševe, to moraju igrači. Ja se nadam da će Hrvatska biti dostupna svima. Slavonija, Zadar, Split, Šibenik, sve su to centri koji zaslužuju da vide reprezentativce.

Još pokoji dojam o utakmici...

- Nema spuštanja glava. Spustio bih glavu da smo izašli na teren i da nismo dali ništa. U ovoj situaciji protivnik je bio kvalitetniji i treba mu čestitati.

Je li ga poremetilo što mu viču "Sesare, odlazi"?

- Ne, apsolutno ne. Ja ne čitam društvene mreže niti slušam navijanje. Da slušam navijanje, možda bi me ponijelo pa bih i ja krenuo navijati na klupi. Sve ide svojim tijekom. Ljudi su me doveli u Savez, oni su ti koji na kraju odlučuju o svemu.