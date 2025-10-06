Izbornik BiH žestoko prozvao Hrvata: Pregazio je riječ, ne želim više čuti ništa o njemu...

Izbornik nogometne reprezentacije BiH Sergej Barbarez u ponedjeljak se obratio javnosti uoči utakmica s Ciprom i Maltom, a pritom je otkrio kako nogometaš Rijeke Niko Janković ipak neće zaigrati za "zmajeve", kao što se očekivalo. Podsjetimo, reprezentacija BiH ozbiljno je zagrizla za Jankovića. Barbarez se ranije u četiri oka sastao s Jankovićem kako bi ga "preoteo" Hrvatskoj, a kasnije je dao do znanja kako je bio uspješan u toj misiji.

No, danas je Barbarez obznanio da je misija dovođenja Jankovića ipak propala, te da je jako razočaran igračem Rijeke i njegovim ocem.

- Niko Janković neće igrati za BiH. On i njegov otac prihvatili su našu ponudu nakon razgovora i donijeli nam radost, ali poslije svega su nas nazvali i rekli da ne žele biti dio ove priče. Ne želim više pričati o ovoj temi. Razočarao me taj odnos i to što su (Niko Janković i njegov otac, nap. a.) pregazili svoju riječ... - izjavio je razočarani Barbarez.

- Dobio sam dodatno vrijeme za odluku. Sve ću odlučiti u dogovoru s obitelji... Ako i zaigram za BiH, neće to biti jer ne vjerujem da bih dobio poziv Hrvatske. BiH se prva javila. A vjerujem da bih u budućnosti i dobio poziv Hrvatske. Možda sam ga već i mogao dobiti... - komentirao je nedavno Janković u intervjuu za 24 sata.

Nogometaš Rijeke na kraju je ipak izabrao čekati poziv Hrvatske, a mediji iz BiH smatraju da je pregovore s njihovim savezom samo iskoristio kako bi si "digao cijenu" u svojoj domovini.