Bizaran slučaj u reprezentaciji BiH: Prijavili igrača bez putovnice

Reprezentacija Bosne i Hercegovine u ovim trenucima igra ključnu utakmicu u kvalifikacijama za Svjtesko prvenstvo sljedeće godine. Zmajevi su u Zenici dočekali Rumunjsku, reprezentaciju koja je u skupini H jedno mjesto iza njih s tri boda manje. Nakon 60 minuta igre rezultat je 1:1 - Rumunji su poveli golom Daniela Birgliee, a za momčad Sergeja Barbareza izjednačio je Edin Džeko.

Izbornik Barbarez prije početka utakmica našao se u specifičnom problemu s kadrom budući da je bek Emir Karić ostao bez prava nastupa. Bek Sturma iz Graza dugo je čekao svoj prvi poziv u reprezentaciju, a na debi će morati još malo pričekati zbog problema s njegovom putovnicom, odnosno nema putovnicu Bosne i Hercegovine.

Je li moguće? Hrvatska i Srbija igrat će utakmicu u Zagrebu na Dan sjećanja na žrtvu Vukovara! Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

BiH ga je jutros normalno prijavila za utakmicu, ali su iz UEFA-e dobili informaciju kako Karić nema pravo nastupa u današnjoj utakmici. Sergej Barbarez ovako je objasnio cijelu situaciju:

- Nema Karića u protokolu, nije dobio putovnicu. Za to je kriv austrijski savez koji se služi nekim stvarima koje nisu fair-play, ali to je do njih. Bilo je planirano da Karić počne na lijevom beku, ali nažalost moramo bez njega. Sada će Dedić lijevo, a Malić desno, morali smo to mijenjati - rekao je.