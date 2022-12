Izabrani najbolji sportaši Europe, evo na kojem je mjestu Modrić

Poljska tenisačica Iga Swiatek proglašena je najboljom sportašicom Europe u 65. izboru koji organizirala Poljska novinska agencija (PAP), a u kojem je sudjelovalo 20 novinskih agencija iz Europe među kojima i Hrvatska izvještajna novinska agencija (HINA).

Mlada poljska tenisačica je u proteklih 12 mjeseci osvojila osam turnira među kojima US Open i Roland Garros, a od travnja je vodeća tenisačica svijeta.

U izboru je slavila sa 118 bodova, na drugom mjestu je švedski atletičar Armand Duplantis (106 bodova), treći je nizozemski vozač Formule 1 Max Verstappen (82 boda). Slijede španjolski tenisači Carlos Alcaraz (76 bodova) i Rafael Nadal (66), francuski nogometaš Kylian Mbappe (55), norveški biatlonac Johannes Thingnes Boe (50), norveška skijaška trkačica Therese Johaug (42), rumunjski plivač David Popovici (37) i danski biciklist Jonas Vingegaard (33).

Na listi najboljih europskih sportaša nalazi se i kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić koji zauzima 37. mjesto.

U glasovanju su sudjelovali novinari 20 europskih novinskih agencija, među kojima i Hrvatska izvještajna novinska agencija (HINA). Svaka agencija je sastavila svoju listu s najboljih "deset", a ukupno je glasove dobilo 58 sportaša - 42 muškarca i 16 žena.

Švicarac Roger Federer je rekorder s pet pobjeda, a jednu manje ima srpski tenisač Novak Đoković. Sovjetski skakač u vis Valeri Brumel i njemački pilot formule 1 Michael Schumacher slavili su po tri puta.

REZULTATI IZBORA

1. Iga Swiatek (Polj, tenis) 118 bodova

2. Armand Duplantis (Šve, atletika) - 106

3. Max Verstappen (Niz, F1) - 82

4. Carlos Alcaraz (Špa, tenis) - 76

5. Rafael Nadal (Špa, tenis) - 66

6. Kylian Mbappe (Fra, nogomet) - 55

7. Johannes Thingnes Boe (Nor, biatlon) - 50

8. Therese Johaug (Nor, skijaško trčanje) - 42

9. David Popovici (Rum, plivanje) - 37

10. Jonas Vingegaard (Dan, biciklizam) - 33

11. Marte Olsbu Roiseland (Nor, biatlon) - 29

12. Remco Evenepoel (Bel, biciklizam) - 28...