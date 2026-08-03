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PLES KUGLICA

Hajduk i Rijeka doznali potencijalne suparnike u play-offu Konferencijske lige

Split: Trening Hajduka uoči sutrašnje utakmice s Pafosom
Zvonimir Barisin
VL
Autor
Stjepan Meleš
03.08.2026.
u 14:20
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Nogometaši Rijeke i Hajduka nakon današnjeg ždrijeba doznali su svoje protivnike ako se plasiraju u play-off Konferencijske lige. Da bi se to dogodilo, Hajduk mora proći litavski Žalgiris, a Rijeka svladati od finskog Ilves Tamperea

Nogometaši Rijeke i Hajduka nakon današnjeg ždrijeba doznali su svoje protivnike ako se plasiraju u play-off Konferencijske lige. Da bi se to dogodilo, Hajduk mora proći litavski Žalgiris, a Rijeka svladati od finskog Ilves Tamperea.

Ždrijebom je odlučeno da Hajduk ide na pobjednika dvoboja poljskog Rakowa i švedskog Hammarbyja, dok Rijeka igra s pobjednikom ogleda češkog Bohemiansa i danskog Midtjyllanda.

Podsjetimo, utakmice trećeg pretkola igraju se ovaj i sljedeći četvrtak, a play-off se igra 20. i 27. kolovoza.

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Ključne riječi
Konferencijska liga Rijeka Hajduk

Komentara 1

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DA
dallas1974
14:28 03.08.2026.

Nakon paljevine stadiona u Varaždinu Hajduku želim sve najgore. Sve izgubili da Bog da.

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