'U veslanju me trenirao Nikola Bralić, koji je stvorio Sinkoviće, ali umjesto vesla u rukama mi je završila truba'

Teško je pronaći glazbenika na domaćoj sceni koji je svirao u više legendarnih bendova od Igora Pavlice. Ovaj sjajni glazbenik u velikom životnom intervjuu za Nedjelju govori o svom djetinjstvu i odrastanju u Zagrebu, otkriva nam kako je izgledala jedina utakmica Dinama koju je gledao, kojim se sportom uspješno bavio, a dakako i to kako je truba postala njegov zaštitni znak.



Iza njega su bezbrojni veliki koncerti s Haustorom, poslije s Darkom Rundekom i Cargo orkestrom, Jinxima, Kawasaki 3P-om, Sarom Renar te brojnim drugim istaknutim glazbenicima s kojima je surađivao. U razgovoru otkriva i kako je izgledao njegov život u Londonu – od fizičkih poslova kojima je zarađivao za život do nastupa u legendarnom Marquee Clubu. Govori i o glazbi, jazzu, bendovima koji su ga oblikovali, životu na cesti te o tome što zapravo znači biti profesionalni muzičar.