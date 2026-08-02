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Igor Pavlica

'U veslanju me trenirao Nikola Bralić, koji je stvorio Sinkoviće, ali umjesto vesla u rukama mi je završila truba'

Autor
Hrvoje Zovko
02.08.2026.
u 15:55
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Iza njega su bezbrojni veliki koncerti s Haustorom, poslije s Darkom Rundekom i Cargo orkestrom, Jinxima, Kawasaki 3P-om, Sarom Renar te brojnim drugim istaknutim glazbenicima s kojima je surađivao. U razgovoru otkriva i kako je izgledao njegov život u Londonu – od fizičkih poslova kojima je zarađivao za život do nastupa u legendarnom Marquee Clubu. Govori i o glazbi, jazzu, bendovima koji su ga oblikovali, životu na cesti te o tome što zapravo znači biti profesionalni muzičar

Teško je pronaći glazbenika na domaćoj sceni koji je svirao u više legendarnih bendova od Igora Pavlice. Ovaj sjajni glazbenik u velikom životnom intervjuu za Nedjelju govori o svom djetinjstvu i odrastanju u Zagrebu, otkriva nam kako je izgledala jedina utakmica Dinama koju je gledao, kojim se sportom uspješno bavio, a dakako i to kako je truba postala njegov zaštitni znak.

Iza njega su bezbrojni veliki koncerti s Haustorom, poslije s Darkom Rundekom i Cargo orkestrom, Jinxima, Kawasaki 3P-om, Sarom Renar te brojnim drugim istaknutim glazbenicima s kojima je surađivao. U razgovoru otkriva i kako je izgledao njegov život u Londonu – od fizičkih poslova kojima je zarađivao za život do nastupa u legendarnom Marquee Clubu. Govori i o glazbi, jazzu, bendovima koji su ga oblikovali, životu na cesti te o tome što zapravo znači biti profesionalni muzičar.

Ključne riječi
braća Sinković glazbenik truba Igor Pavlica

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