Iza Igora Štimca je teška noć, legenda vatrenih poslala emotivnu poruku na društvenim mrežama

Mostarski Zrinjski doživio je pravu katastrofu u trećem kolu Konferencijske lige, pretrpjevši najteži poraz u svojoj europskoj povijesti. Momčad Igora Štimca poražena je od kijevskog Dinama s nevjerojatnih 6:0 na neutralnom terenu u poljskom Lublinu. Otpor "Plemića" slomljen je u 21. minuti pogotkom Denisa Popova, da bi u drugom poluvremenu uslijedio potpuni raspad. U strijelce su se još upisali Eduardo Guerrero, Vladislav Kabaev, Vitalij Bujalski, Andrij Jarmolenko i Vladislav Blanuta, čime su Ukrajinci stigli do prvih bodova u natjecanju.

Dan nakon teškog poraza, trener Igor Štimac obratio se javnosti putem svog Facebook profila, poslavši poruku koja je odjeknula među navijačima. U emotivnoj objavi, bivši hrvatski izbornik pozvao je na jedinstvo i hrabrost. "Teška noć i bolan rezultat… Stara izreka kaže 'u pobjedi se ne uzvisi, a u porazu ne ponizi'… Nema se vremena za plakanje, idemo dalje plemići moji, hrabro i ponosno na svim frontovima! Zrinjski Do Smrti", napisao je Štimac, jasno dajući do znanja da nema predaje.

Štimac je preuzeo punu odgovornost za debakl, istaknuvši kako je zbog iznimno gustog rasporeda i nadolazećih prvenstvenih izazova morao kombinirati sastav i dati priliku nekim mlađim igračima. Unatoč rezultatskoj katastrofi, strateg Zrinjskog naglasio je kako nema vremena za tugovanje te da je ključno odmah se fokusirati na domaće prvenstvo. Iako i Zrinjski i Dinamo Kijev sada imaju po tri boda, ovaj poraz značajno je pogoršao gol-razliku mostarske momčadi u borbi za europsko proljeće.