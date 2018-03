Iz nalaza inspekcije rodit će se veliko ništa!

Kako gledate na nalaz nadzora Sportske inspekcije nad Skupštinom HNS-a u kojemu su uočene nepravilnosti koje Šukera možda mogu koštati mandata?, pitamo bivšega dopredsjednika Saveza, odvjetnika Ivana Brlekovića.

– Sporna Skupština održana je 22. prosinca 2017. godine, i sad tvrdim isto ono na što sam javno ukazivao i u danima prije njezina održavanja. Izborna skupština bila je protustatutarna i protupropisna i kao takvu u zaštiti javnog interesa trebalo bi je poništiti – kaže Brleković i dodaje:

– Žao mi je što to moram reći, ali Središnji državni ured za sport i sportska inspekcija opet su pali na ispitu i zakazali. Prvo, trebalo im je gotovo tri mjeseca da bi utvrdili nešto što su mogli znati već isti dan kad je sjednica Skupštine održana, a uz to, što me još više žalosti, krajnje restriktivno tumače svoje ovlasti u ovom slučaju. Narodski se to kaže – brigo moja prijeđi na drugoga.

Evidentno kršenje propisa

Brleković pojašnjava.

– To znači da je sportska inspekcija u svom nalazu utvrdila samo manji broj nezakonitosti u radu izborne skupštine, odnosno uopće se nije osvrnula ni pokušala sankcionirati evidentno kršenje propisa i oko samog sazivanja te skupštine i utvrditi zbog čega je ta Skupština po svojoj suštini bila prijevremena i izvanredna izborna Skupština, a nisu bile ispunjene pretpostavke za to.

Ima li elemenata za poništenje odluka sa te Skupštine?

Prebacivanje loptice

– Bez obzira na činjenicu što u ovom slučaju sportska inspekcija ima u rukama zakonske instrumente kojima bi mogla poništiti određene odluke sa sporne Skupštine, ona se odlučila na solomonsko rješenje i svoj nalaz u obliku obavijesti proslijedila Uredu za opću upravu Grada Zagreba. Možete si samo misliti kako će to tijelo poništiti odluke Skupštine HNS-a. I tako se u ovom slučaju krug zatvara. Slijedi daljnje prebacivanje loptice s jednog javnopravnog tijela na drugo sve dok vrijeme samo ne učini jedno veliko ništa! – dodao je Ivan Brleković.

Na kraju, uputio je i jedan javni apel, i to čelnom čovjeku Vlade.

– Ovo je prilika za još jedan moj javni vapaj premijeru Plenkoviću: vratite institut suspenzije u Zakon o sportu već na ovoj sjednici Sabora! To su istinski zahtjevi javnog interesa u Hrvatskoj. Nedopustivo je da u jednoj civiliziranoj državi, koja pretendira da postane država vladavine prava, najviše operativne funkcije u nogometu kao glavnom nacionalnom sportu, obavljaju pojedinci opterećeni teškim kaznenim postupcima i pravomoćnim optužnicama za kriminal bez presedana u sportu i nogometu – zaključio je Brleković.