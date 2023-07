Ivica Tucak: Čeka nas težak protivnik, radije bih da igramo protiv Srbije

Da je ždrijeb Svjetskog vaterpolskog prvenstva u Fukuoki ravnomjerno raspodijelio kvalitetu po skupinama, ne bi se dogodilo da se već u osmini finala sučele Hrvatska i Crna Gora. No imamo to što imamo pa će se tako dogoditi da će jedna od ovih dviju reprezentacija, ona koja izgubi, u najboljem slučaju biti deveta na svijetu.

U našem su taboru uvjereni da se to nama neće dogoditi i svi u današnjoj utakmici (početak u 10 sati, prijenos je na HTV-u 2) očekuju pobjedu. Pogledajmo, uostalom, razmišljanja našeg izbornika Ivice Tucka, koji dobro poznaje crnogorske vaterpolske prilike jer je od 2010. do 2012. bio trener hercegnovskog Jadrana.

Bio sam trener u Crnoj Gori

– Da, znam puno o Crnogorcima, bio sam trener dolje, njihov izbornik Vladimir Gojković bio je moj kapetan. Znam kako on razmišlja, način na koji igra njegova reprezentacija. Selekcija Crne Gore u vrhu je svjetskog vaterpola, ali joj u posljednje vrijeme nedostaju medalje (kao samostalna Crna Gora na svjetskim prvenstvima ima samo srebro iz Barcelone 2013., op. a.), nema ih. Što se nas tiče, daj Bože da ostanu bez nje i ovdje, ali da nas čeka iznimno teška utakmica, to je sigurno – kazao je Tucak pobliže potom objasnivši zašto su južni susjedi tako neugodni.

– Crnogorci možda nemaju individualnu kvalitetu kakvu su imali prethodnih godina, kada su u sastavu imali jednoga od najboljih igrača na svijetu Aleksandra Ivovića, ili jednog Draška Brguljana, ali imaju sustav, imaju mlad i vrlo kompaktan tim, imaju određeni ritam, zna se tko što radi.

Bitno je ne ući u njihov ritam i držati se pozicijske igre, jer ako procuri njihov protunapad šest na pet, koji je među najboljima na svijetu, loše nam se piše. Zato moramo imati strogo kontrolirani napad i znati tko ga završava. Mi imamo kvalitetu i vjerujem da ih možemo pobijediti.

U našoj su reprezentaciji svi zdravi, izbornik kaže da su igrači i psihološki spremni za ono što ih čeka, vlada spokoj. Evo i zbog čega:

– Postoji jedna sportska zakonitost koja otprilike glasi: kad napravite sve što ste mogli, možete se nadati dobrom rezultatu, a ako to ne napravite, ne možete se ni nadati. Krvavo smo radili da bismo došli do ovakve utakmice, na ovom smo prvenstvu na momente bili dobri, na momente nismo, ali na muci se poznaju junaci. Bitno nam je ući u finale SP-a jer nam to donosi plasman na OI u Parizu – napomenuo je Tucak istaknuvši na kraju:

– Težak suparnik, u osmini finala nije mogao biti teži – ja bih možda više volio Srbiju, no to sad nije bitno – ali mi smo europski prvaci i imamo pravo vjerovati u svoju pobjedu.

Slično razmišljaju i igrači. Jerko Marinić Kragić ovako sagledava aktualni trenutak naše reprezentacije:

– Osim one utakmice s Mađarskom, mi smo bili na razini na kojoj smo trebali biti. A i protiv Mađara pokazali smo da možemo, samo da smo čvršće ušli u utakmicu. Japanci su nas malo izmorili i u utakmici protiv njih primili smo možda i pokoji pogodak koji nismo trebali jer smo već gledali prema osmini finala.

No imali smo dan odmora i mislim da smo spremni za pravi početak SP-a. Imamo sad malo teži i duži put, ali cilj ostaje isti, a to je osvojiti medalju. Sad nas čeka Crna Gora, potom Grčka, pa bolji iz dvoboja Italija – Srbija... dolaze prave utakmice i mislim da će gledatelji uživati, da ćemo mi biti pravi i da ćemo se na kraju skupa veseliti – hrabro je najavio Marinić Kragić napomenuvši da je iznimno važno da još malo podignemo napad s igračem više.

Bolje zatvarati protunapade

Na crnogorski protunapad, a u svjetlu golova koje smo na taj način primili i od Japana, osvrnuo se i Tomislav Paškvalin, naš legendarni vaterpolist, dvostruki olimpijski pobjednik i svjetski prvak.

– Moramo kvalitetnije zatvarati protunapad jer smo protiv Japana veliki broj golova primili baš iz protunapada. U utakmicama koje slijede to su pogreške koje se teško mogu ispraviti.

Crnu Goru češće smo pobjeđivali nego što smo od nje gubili, nadam se da ćemo se dobro pripremiti za tu utakmicu i da ćemo proći u četvrtfinale – optimističan je Paškvalin.

Kad već spominjemo četvrtfinale, prođemo li Crnu Goru u borbi za polufinale, čekat će nas Grčka i taj je dvoboj na rasporedu u utorak. A što se dosadašnjih iskustava s Crnogorcima tiče, bilo je i naših pobjeda, kao što kaže Paškva, ali bilo je i iznimno neugodnih poraza.

Jedan koji nikada nećemo prežaliti dogodio nam se u četvrtfinalu Olimpijskih igara u Pekingu 2008. godine (6:7), kada smo ostali bez medalje iako smo imali iznimno jaku reprezentaciju.

No u našoj posljednjoj utakmici, na turniru u Herceg Novome, Hrvatska je pobijedila s 13:9. Bilo bi lijepo da tako bude i u Fukuoki.