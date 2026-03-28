Istarska rivijera

Kajin prvi puta u karijeri ušao u četvrtfinale

Teniski reket/Ilustracija
Sanjin Strukic/PIXSELL
VL
Autor
Hina
28.03.2026.
u 12:57

Unatoč kiši i snažnom vjetru, zahvaljujući iznimnom trudu organizatora u petak je u Opatiji nastavljeno natjecanje na posljednjem turniru 54. izdanja Istarske rivijere.

To je na najbolji mogući način iskoristio 26-godišnji Puljanin Karlo Kajin i prvi puta u karijeri došao do četvrtfinala u pojedinačnoj konkurenciji na turniru ITF World Tennis Toura pobijedivši sa 6-4, 6-3 favoriziranog šestog nositelja, Francuza Maxencea Bertimona.

Kajin je u šestom gemu prvog seta spasio 0-40, a onda kod 4-4 došao do breaka i servisa za set. Francuz je imao dvije prilike za izjednačenje na 5-5, ali je Kajin i to spasio te sa 6-4 osvojio prvu dionicu meča.

U drugom setu se dogodio isti scenarij. Karlo je opet u šestom gemu spriječio Bertimona da dođe do breaka za 4-2, izjednačio je na 3-3, a onda osvojio i sljedeća tri gema, dva na servis suparnika i stigao do najvećeg pojedinačnog uspjeha u karijeri.

Uz očekivano smirivanje vremena, plan je organizatora da u subotu budu odigrani četvrtfinalni i polufinalni dvoboji u pojedinačnoj konkurenciji te polufinala parova, a u nedjelju bi na rasporedu bila finala u obje konkurencije.
