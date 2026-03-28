Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 103
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#CIJENE
#Večernjakova ruža
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Svladao Mejiju

Borna Gojo u finalu Challenger turnira u Moreliji

Varaždin: Borna Gojo i Vilius Gaulbas u prvom meču Davis cupa između Hrvatske i Litve
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
1/3
VL
Autor
Hina
28.03.2026.
u 15:00

Prvi je set Splićanin dobio nakon što je oduzeo servis suparniku. U drugom setu, Mejia oduzima servis Goji i dolazi u vodstvo 5-2, no hrvatski je tenisač vratio servis i preko tie-breaka došao do pobjede.

Hrvatski tenisač Borna Gojo (ATP-181.) se u subotu plasirao u finale Challenger turnira u Moreliji u Meksiku pobijedivši u polufinalu Kolumbijca Nicolasa Mejiju (ATP-185.) sa 6-4, 7-6(5) nakon sat i 45 minuta igre.

Prvi je set Splićanin dobio nakon što je oduzeo servis suparniku. U drugom setu, Mejia oduzima servis Goji i dolazi u vodstvo 5-2, no hrvatski je tenisač vratio servis i preko tie-breaka došao do pobjede. 

Gojo je u meču imao 16 aseva uz visokih 69 posto prvog servisa, a iskoristio je dvije od četiri break-lopte, dok je Mejia samo jednu od tri. U finalu će Gojo igrati protiv 208. tenisača svijeta, Argentinca Juana Pabla Ficovicha protiv kojeg će pokušati osvojiti svojčetvrti naslov na Challengerima (drugi ove godine). 
Ključne riječi
tenis Borna Gojo

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!