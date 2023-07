Tucak: Protiv Crnogoraca radije bih igrao u polufinalu. Njihov uraganski početak dobra je opomena

Kako se i očekivalo, Japanci su bili žestoki suparnici našim vaterpolistima na SP-u u Fukuoki. U posljednjoj utakmici u skupini, u kojoj smo mi za takmaca u osmini finala mogli birati između Srbije i Crne Gore, Hrvatska je pobijedila reprezentaciju Zemlje Izlazećeg Sunca sa 17:12 (4:3, 3:3, 8:3, 2:3) i osvojila drugo mjesto.

Omjer po četvrtinama potvrđuje ono što smo već prije zaključili iz prethodnih susreta: Japan je opasan rival, ponajprije u prvoj polovici utakmice, u kojoj možemo vidjeti onu njihovu klasičnu jurnjavu po bazenu. U drugoj Japanci malo padaju, dijelom i zato što se u prvom poluvremenu previše potroše.

Morali se junački potrošiti

No slijedili su nas – na pogodak ili dva – do našeg vodstva od 10:9 u 22. minuti, a potom smo mi postigli pet povezanih pogodaka (Marinić Kragić, Bukić, Butić, Lazić i Harkov) i na kraju treće četvrtine došli do prednosti od 15:9, što je za Japance, pokazalo se, bilo nedostižno.

Hrvatska će tako, kao druga u skupini C, u osmini finala ići na reprezentaciju Crne Gore, koja je porazom na peterce od Srbije s 15:17 (13:13) – iako je povela s 5:0 na početku utakmice – ostala treća u skupini B. Taj je naš sljedeći susret na rasporedu u nedjelju (ako se nešto ne promijeni) u 10 sati. A pobjednik u četvrtfinalu ide na najboljeg iz skupine A, a to je reprezentacija Grčke, koja je u odlučujućem susretu svladala SAD s 15:14 napravivši također veliki preokret. Uoči posljednje četvrtine Amerikanci su, naime, imali vodstvo od 11:8.

No vratimo se našoj situaciji, evo kako je pobjedu protiv Japana prokomentirao hrvatski izbornik Ivica Tucak:

– S Japancima je uvijek nezgodno, na kraju padnu, ali ta njihova energija je nevjerojatna. Mađare su držali tri četvrtine u egalu... No mi smo dobili što smo tražili, pobjedu za koju smo se morali junački potrošiti – kazao je Tucak, koji dobro poznaje crnogorske vaterpolske prilike jer je dvije godine (od 2010. do 2012.) vodio Jadran iz Herceg Novoga i s njim dva puta osvojio Regionalnu ligu.

– Iznimno poštujem mladu momčad Crne Gore i njihova izbornika Vladimira Gojkovića, koji je bio moj kapetan u Jadranu, ali ovo je nokaut faza i nama samo pobjeda odgovara. Bilo bi mi draže da se sastajemo u polufinalu, ali ždrijeb je htio ovako, a zna se da je prva eliminacijska utakmica najteža. Mi smo odabrali sportski put, a to je: Crna Gora i potom, eventualno, Grčka. Znam kvalitete Crnogoraca, ali znam i njihove mane, no u svakom slučaju bit će to teška utakmica. Gledao sam njihov susret sa Srbima. Crnogorci su bili iznimno dominantni i nevjerojatno je kako su na kraju izgubili. No njihov uraganski početak dobra je opomena za nas – napomenuo je Tucak.

Podsjetimo da je u pripremnom razdoblju za SP Hrvatska na turniru u Herceg Novome pobijedila Crnu Goru s 13:9. Valjda ćemo jednako uspješni biti i u osmini finala Fukuoke. Luka Bukić o tome kaže:

Moramo ući agresivno

– Sigurno je da nam neće biti lako s Crnogorcima. Poznajemo ih dobro i znamo da su odlična momčad, ali vjerujemo da ih možemo pobijediti. Ključ? Moramo ući agresivno u utakmicu, posebno u obrani, onda će nam lakše biti i u napadu. Umorni smo mi, ali umorni su i oni jer su imali tešku utakmicu sa Srbijom. Uglavnom, očekujem dobru utakmicu i s njihove i s naše strane – naglasio je Luka.

Ostali rezultati: Mađarska – Argentina 21:13, Španjolska – JAR 27:6, Australija – Kazahstan 22:6, Italija – Kina 18:5, Francuska – Kanada 15:11. Izravan plasman u četvrtfinale kao pobjednici skupina osigurali su: Grčka, Italija, Mađarska i Španjolska.