U finalu protiv Lehečke

Sinner ima priliku napraviti ono što je posljednji put uspjelo Federeru

Jannik Sinner
Reuters/Pixsell
VL
Autor
Hina
28.03.2026.
u 16:00

Četverostruki osvajač Grand Slam turnira Sinner je sada samo jednu pobjedu udaljen od toga da postane prvi tenisač od Rogera Federera 2017. koji je ostvario 'Sunshine Double' pobjedom u Indian Wellsu u kalifornijskoj pustinji i Miami Openu na jugu Floride u istoj sezoni.

U finalu Masters turnira u Miamiju igrat će drugi tenisač svijeta Talijan Jannik Sinner i Čeh Jiri Lehečka (ATP-22.). 

Lehečka je u polufinalu uvjerljivo sa 6-2, 6-2 pobijedio Francuza Arthura Filsa, dok je Sinner sa 6-3, 7-6 (7/4) svladao Nijemca Alexandera Zvereva.

To je bila sedma uzastopna pobjeda Sinnera nad Zverevom, i druga u dva tjedna nakon polufinala u Indian Wellsu.

Fils (21 godina, ATP-31.), koji od početka turnira nijednom nije izgubio servis, četiri puta je izgubio servis od Čeha, koji je pobijedio za jedan sat i 17 minuta igre. Za 22-godišnjeg čeha to će biti prvo finale na ovoj razini na Floridi. 

