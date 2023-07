Problematični dečko sudjelovao je u jednoj od najvećih navijačkih sramota, a sad predvodi Hrvate u Japanu

Hrvatski vaterpolisti pobijedili su reprezentaciju Japana sa 17-12 (4-3, 3-3, 8-3, 2-3) u posljednjoj utakmici grupne faze na Svjetskom prvenstvu u Fukuoki, čime su osvojili drugo mjesto u skupini C pa će za plasman u četvrtfinale igrati protiv Crne Gore koja je osvojila treće mjesto u skupini D.

Konstantin Harkov je s četiri pogotka bio najbolji strijelac Hrvatske. Tri gola je postigao Luka Bukić, a po dva Rino Burić, Zvonimir Butić te Jerko Marinić Kragić, jedan od najpoznatijih vaterpolista ove generacije

08.09.2022., Spaladium Arena, Split - LEN Europsko prvenstvo u vaterpolu za muskarce, Hrvatska - Italija,Jerko Marinic Kragic Photo: Marko Lukunic/PIXSELL Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Dobar dio hrvatske sportske javnosti zna onu priču o njemu da je kao navijač bio privođen zbog izgreda u St. Étienneu 2016. godine.

Prije šest godina u hrvatskom se sportu dogodila jedna od najvećih navijačkih sramota u povijesti. Na Europskom prvenstvu 2016. godine Hrvatska je u drugoj utakmici skupine D u francuskom Saint Etienneu remizirala sa Češkom 2:2. Iako je Hrvatska vodila 2:0 i kontrolirala susret, Češka je u posljednjih 15 minuta susreta izjednačila, ali to nije bilo u centru pažnje na toj utakmici.

Ono što je obilježilo susret su neredi hrvatskih navijača koji su velikom bakljadom uzrokovali prekid utakmice. Hrvatski reprezentativci došli su pred tribinu s našim navijačima i molili ih da zaustave nerede. Morala je reagirati i policija.

Među uhićenim navijačima koji su izazvali nerede bio je i sadašnji hrvatski vaterpolski reprezentativac Jerko Marinić Kragić. Internetom su se tada širile razne fotografije i informacije o huliganima koje je tadašnja predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović prozvala orjunašima, a bili su i povezivani s navijačkom skupinom Torcida.

Marinić Kragić također je poznat kao veliki ljubitelj i navijač Hajduka, ali pred sucem je negirao krivično djelo rekavši da nije pripadnik Torcide i da nema ništa protiv HNS-a.

- Nisam napravio baš ništa. Činjenica je da je prekid utakmice izazvan bakljadom, a ja nisam bacio baklju, niti me se za to teretilo. Ali znate kako je bilo tada, u nedostatku informacija mediji napišu nešto, priča se zavrti, i šira javnost te poistovjeti s tim događajem. I to traje...- rekao je Marinić-Kragić.

No ipak nešto važnije, kao igrač je eksplodirao na lanjskom EP-u u Splitu i bio je jedan od najzaslužnijih za naše zlato. Marinić Kragić je jedan od naših glavnih igrača i na ovom prvenstvu, što je pokazao u nekim važnim trenucima utakmice s Japanom.