Ivica Olić otkriva detalje: Bayern nije planirao dati otkaz Niki Kovaču, ali...

Intervju s DaIićevim asistentom Ivicom Olićem u opatijskom hotelu “Milenij” počeli smo s pitanjem o – Bayernu i Niki Kovaču. Ola je Bayernov ambasador i klupska legenda i ima uvid kako stvari funkcioniraju iznutra.

Dinamo ima odličnog trenera

– Najprije, bilo mi je jako drago kada je hrvatski trener preuzeo tako veliki klub. Trenirati Bayern ne može bilo tko. U njegovu slučaju, od prvoga dana bilo je malo nepošteno što je bio pod velikim povećalom; dolazi iz maloga kluba, je li on spreman preuzeti Bayern...? U prvoj godini, koja je bila dosta turbulentna i “borbena”, uza sve teškoće, uspio je osvojiti dvostruku krunu. U Bayernu je letvica uvijek visoko postavljena, u Ligi prvaka minimum je barem polufinale. On je ispao dvije stube prije toga, a izbacio ga je kasniji pobjednik i, realno, bolji i jači Liverpool – kaže Olić i nastavlja:

– Svi mi koji smo bliski tom klubu očekivali smo u drugoj sezoni stabilizaciju i malo više povjerenja. Nakon spektakularne utakmice u Londonu, gdje je finalist Lige prvaka Tottenham “stradao” s 2:7, počeli su bolji komentari i bolja se atmosfera stvorila u klubu i oko njega. Međutim, dva-tri tjedna kasnije momčad pada u veliku krizu, ne toliko krizu rezultata koliko igre. I onda dolazi utakmica s Eintrachtom, u kojoj je nakon crvenog kartona Boatenga sve krenulo nizbrdo. Ta je utakmica bila okidač, ljudi u klubu odlučili su se ipak za rastanak. Niko je to dobro podnio, iza njega je jako veliko iskustvo iz kojega će sigurno puno naučiti. Toliko je još ambiciozan i mlad, a rijetko se može vidjeti trenera koji je toliko predan i pedantan, sto posto fokusiran. Da je Bayern bio pripremljen za rastanak s Nikom, već bi drugi dan imao novog trenera. Znači, smjenjivanje nije bilo namješteno ili ciljano. A njemu će to donijeti dobre stvari, trenirat će opet velike klubove jer za to ima potencijal. I puno ulaže u sebe.

Je li Niko Kovač pao zbog lošeg odnosa s igračima?

– Razgovarajući s Nikom, ja takav dojam nisam imao. Bio sam igrač i znam da igrač uvijek gleda kako zaštititi sebe i koga okriviti za svoju lošu igru. To je nama svima prirodno. A taj prljavi veš koji sada izlazi, ne znam je li sve baš tako bilo. Ne vjerujem. Nakon dvije pobjede bez Nike, ja još uvijek ne vjerujem da će Bayernu ići tako glatko i sjajno. Volio bih da griješim.

Može li Ivan Perišić imati problema nakon što je Niko otišao?

– Ne vjerujem, s obzirom na to da je Ivan dosad igrao fantastično. Oni su zasad njime jako zadovoljni, i siguran sam da će u razdoblju koje dolazi Ivan dobiti još više prilika i to povjerenje i opravdati. Naravno da je Niko imao presudnu ulogu u njegovu dolasku u Bayern, ali onim što je pokazao, Perišić je sve uvjerio u svoje kvalitete. Ivan je drukčiji igrač od svih koje Bayern ima. Coman i Gnabry su niži, nisu fizički ni približno tako moćni. Ivan fantastično može odraditi i ofenzivu i defenzivu. Ušao je na 15 minuta u susretu s Borussijom iz Dortmunda, vidjelo se koliko je željan igre, koliko se htio pokazati.

Okrenimo se domaćim temama. Dinamo je Daliću dao četvoricu igrača, što je prije godinu dana bilo nezamislivo?

– Svi oni zaslužuju biti ovdje, oni su važan dio reprezentacije jer rade povijesne stvari. Prije koju godinu govorili smo da je bolje da ne idu u Ligu prvaka, nego u Europsku ligu, da će nam biti lakše gledati ih. A sada, tko god dođe u Maksimir ima problema. Gledao sam prošle godine Atalantu i kad su ih izvukli, pomislio sam – jao, najteži mogući suparnik! Gazili su Juventus, Inter, milina ih je bilo gledati. A kad sam vidio rezultat u Zagrebu, nisam mogao vjerovati. Dinamo ima samopouzdanje, ima gard, ima odličnog trenera. Da, Dinamo i Bjelica napravili su puno za nas.

Bjelica tvrdi da su Petković i Oršić dvojica naših najboljih napadača?

Volio bih da je Kramarić s nama

– Kako igraju i koliko mu znače, ja bih rekao isto da sam na njegovu mjestu. Ali volio bih da je i Kramarić ovdje. On je igrač koji može zabiti gol ni iz čega, posve je drukčiji od Brune i Oršića. Uvijek je dobro imati širinu.

Kakva je Slovačka?

– Teško je suditi po utakmici u Trnavi, kad smo ih razbili, ali oni su na početku te utakmice igrali jako loše. Mi smo imali četiri-pet stopostotnih šansi, bili su u nokdaunu... Mi s klupe pri 3:0 pokazujemo igračima da malo stanu, da predahnu..., jer za tri dana igramo drugu utakmicu, zovemo neke igrače da iziđu iz igre, a oni viču: ‘Joj, nemojte mene, molim vas!’. Bila je to takva energija kao da smo se vratili na Svjetsko prvenstvo. Budemo li ponovno imali takvu energiju i koncentraciju, siguran sam da ćemo otići na EP bez dodatnih problema – rekao je Ivica Olić.

Veliki ste zagovornik Ante Rebića, koji u Milanu jako malo igra. Je li trebao ostati u Bundesligi?

– S obzirom na to da u Milanu još nije ni jednom startao u prvih 11, a u Frankfurtu je imao sjajan status, naravno da je to sada – malo. Ne vidim u tome Rebićevu krivnju. Branim ga jer igrajući po pet ili deset minuta nije dobio pravu šansu. Na vaše pitanje moći ću odgovoriti kada dobije kontinuitet od šest-sedam utakmica. Kaže mi da dobro trenira, da ga trener hvali, a sad je i puno zreliji, ne radi probleme.

Netko je rekao da ima pet kilograma viška?

– Ma kakvih pet kilograma, pa nema ni grama viška! Možda je njima prejak jer se onako odbijaju od njega u duelima. Možda su ga gledali protiv Mađara, kako su padali pokraj njega...