Ivica Ivić ovog puta bez ozljede obranio naslov

U Kostreni je održano prvenstvo Hrvatske u kik-boksu, disciplina kick light. Zagrebački klub Armus nastupio je sa sedam boraca – šest seniora i jednim juniorom.

- Klub je ostvario zavidne rezultate.Nikola Josipović u finalu je tehničkim nokautom u trećoj rundi pobijedio borca iz Osijeka, Dominik Miloš izgubio je u finalu sa 1:2, dok je Emanuel Krišto kao junior nastupio među seniorima i izgubio tijesno u finalu. Matija Mađerić, svjetski doprvak, izgubio je tijesno u finalu od Vite Košara. Anita Žilić je bila treća, Goran Banović u finalu gubi tijesno od borca iz Splita. Što se tiče mene, u finalu sam tehničkim nokautom u drugoj rundi pobijedio borca iz Bjelovara – rekao ej ivica Ivić, trener i borac Armusa, koji je i lani bio prvak i to s ozlijeđenim bicepsom u finalu. Armus je ujedno bio i najuspješniji klub među seniorima.

Četvorica boraca koji su prošlog mjeseca u Osijeku osvojili naslove prvaka Hrvatske u disciplini K-1 postali su prvaci i u kick lightu. To su Nikola Josipović u kategoriji do 57, Kristian Kolaj do 63, Amel Dizdarević do 69 i Ante Buzov do 74 kilograma.

Patrik Rapaić i Ivica Ivić obranili su naslove u kategoriji do 94 i iznad 94 kilograma. Prvaci države postali su i Luka Žuljević iz Uni Renta u kategoriji do 89 kilograma, Ivan Bertić do 84 i Vito Košar do 79 kilograma.

U ženskoj konkurenciji Lucija Bilobrk nakon što je prije mjesec dana osvojila naslov u disciplini K-1, obranila je titulu i u kick lightu u kategoriji iznad 70 kilograma. Isto je pošlo za rukom i Karmeli Makelji koja je nakon slavlja u K-1 bila najbolja i u kick lightu u kategoriji do 60 kilograma.

Prvakinje su postale i Gracia Marić u kategoriji do 50, Diana Franke do 65 i Nives Radić u kategoriji do 70 kilograma.

U Gradskoj sportskoj dvorani istovremeno je održano i juniorsko prvenstvo u low kicku i light contactu, te u point fightingu za starije kadete. Najuspješniji klub prvenstva je splitski Pit Bull, koji je bio najbolji i na prvenstvu u K-1 u Osijeku.