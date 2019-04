Khabib brutalno odgovorio Conoru uz 'škakljivu' fotografiju: Ti si silovatelj!

Khabib Nurmagomedov brutalno je odgovorio Conoru McGregoru koji je na Twitteru postavio fotografiju s vjenčanja dagestanskog borca. Khabibovu suprugu nazvao je ručnikom, misleći na pokrivalo koje je imala na glavi.

Objavu je uklonio, no netko od fanova istu je zabilježio te se ona vrlo brzo našla u medijima. McGregor se nakon toga više nije javljao, dok se čekao odgovor njegov posljednjeg protivnika, piš Fightsite.

Odgovor Nurmagomedova je večeras pristigao, no on nije htio McGregoru odgovarati na istu temu. Umjesto toga prihvatio se nečega aktualnijeg. Postavio je fotografiju McGregora i ženske osobe uz tekst koji se tiče jedne aktualne teme.

Rapist, you are Rapist.

You are a hypocrite who is not responsible for your actions. Justice will find you.

We will see.@TheNotoriousMMA pic.twitter.com/317rLK5TVN