Ivanković: Uvjeren sam da će Dinamo uzeti naslov prvaka. Hajduk je svoje šanse propustio

Ulazimo u završnicu HNL-a, i to vrlo neizvjesnu završnicu u kojoj se još čekaju brojni raspleti, a svaki rezultat pojedine utakmice mijenja situaciju. Doduše, na vrhu je Dinamo osigurao znatnu prednost, ali nije i matematički prvak, Hajduk ne može ispod drugog mjesta, a sve ostalo velika je nepoznanica.

Europa bi bila impuls

– Baš je zanimljiv rasplet, da je Hajduk igrao nešto bolje, da su on i Osijek pobijedili u nekim utakmicama koje su trebali dobiti, da

nisu padali u “kanale”, bila bi zanimljiva i borba za prvo mjesto, no ovako je još potpuno otvorena borba za pozicije koje vode u Europu, ali i za ostanak u ligi, iako su prije mjesec dana Goricu svi otpisali – kaže nam Branko Ivanković, nekadašnji trener varaždinskog kluba i Dinama.

Istina, od trećeplasirane Rijeke pa do osme Lokomotive samo su četiri boda, dakle Rijeka, Slaven Belupo, Osijek, Varaždin,

Istra 1961 i Lokomotiva bore se za tu treću i četvrtu poziciju na ljestvici i odlazak u kvalifikacije Konferencijske lige. A Gorica,

koja je zaostajala 11 bodova za Šibenikom, sada ga je prestigla i gurnula u provaliju, no i tu će još biti velike borbe.

A u srijedu se susreću dva bivša Ivankovićeva kluba, Dinamo želi doći pobjedom još korak bliže naslovu, a Varaždin ostati što

bliže mjestu koje vodi u europske kvalifikacije.

– Varaždin i Slaven Belupo najveće su mi iznenađenje ovog prvenstva. Varaždin je novi u ligi, Slaven je imao dosta problema i

nije se znalo što može. A danas se ta dva kluba bore za Europu iako im se predviđala borba za ostanak u ligi. Najvažnije je što su to oni zaslužili svojim igrama i rezultatima, bili su tijekom cijele sezone u dobrom kontinuitetu i stabilnoj formi. Varaždinu bi Europa

bila dodatak, novi impuls za klub, vodstvo, igrače i trenere, valjda i za sponzore jer Varaždin vjerojatno ima najmanji proračun

u ligi, a s njegovim rastom možeš očekivati i pojačanja. Klub stabilno funkcionira i plaća redovito, a Europa bi bila divna nagrada i

onda bi se sve lakše posložilo – dodaje Ivanković.

Što mogu u Maksimiru?

– Ja sam trener, a svi mi treneri znamo realnost, ali stalno se nadamo i želimo i protiv takvih suparnika napraviti nešto dobro

i sigurno se Varaždin neće predati, Hajduk ga je pobijedio s dva atraktivna gola. Sve je moguće, a Varaždin mora iskoristiti svoju prvu šansu, a Dinamo prve dvije promašiti. Jasno je kakav je Dinamo, ali Varaždin ima nadu.

Kako komentirate događanja u Dinamu, krizu Skupštine i Uprave?

– Razočaran sam takvim stanjem, Dinamo je respektabilan klub, ima izuzetnu bazu koju nije lako srušiti. No isto tako u

nogometu treba puno truda da se nešto napravi, a preko noći se puno toga može srušiti.

Bišćan je organiziran

Krizu igre i rezultata platio je Čačić, a stigao je Bišćan.

– Nema čarobnog štapića, ništa se ne može promijeniti preko noći. Trener je najvažnija osoba u klubu, on diže vrijednost igračima i momčadi, dakle, on zarađuje. Treba mu dati povjerenje premda on sada neće pobjeđivati sve s 5:0. Bišćan ima rezultate i organiziran je trener. Došli su novi ljudi u upravu i tu je mala opasnost da Dinamo ne uđe u mali pad. Nogomet i sport su specifični, nadam se da će se brzo stabilizirati i da će znati tko što radi i kakva je vizija za budućnost.

Ivanković ne misli da je aktualni kadar Dinama premali.

– Dinamo nema premali fond igrača i uvijek može koristiti tri, četiri juniora kada se netko ozlijedi. Ovaj sastav dominira ligom,

ima igrače koji mogu uskočiti. Moja filozofija je da ne dovodim svakih šest mjeseci deset igrača, to nije dobro zbog atmosfere ili

kvalitete, želim da dva, tri igrača svakih šest mjeseci zamijene one koji nisu adekvatni.

Naslov prvaka se odlučuje u Poljudu, moglo bi biti zanimljivo.

– Deset bodova i šest kola prije kraja čini mi se nemoguće dostići, a hoće li na kraju prednost Dinama biti četiri ili 15 bodova,

vidjet ćemo. Dinamo će biti prvak, Hajduk ne može ostvariti sve pobjede, a Dinamo izgubiti četiri utakmice – zaključio je Branko

Ivanković, izbornik reprezentacije Omana, koji je trenutačno u svom Varaždinu i budno će pratiti kako će završiti susret koji u

srijedu u 17.05 sati igraju njegovi Dinamo i Varaždin.