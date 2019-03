Ivanković o suđenju Mamićima, bi li zvao Thompsona na doček, ženama na stadionu...

‎یک ضرب المثل ایرانی که بسیار پر معنی است اشاره میکند به سلامت ذهن و بدن سالم، و من برانکو ایوانکوویچ به این ضرب المثل کاملا اعتقاد دارم ‎”عقل سالم در بدن سالم” ‎داشتن دوستان خوبی مانند خانم بهاره غفاری به عنوان متخصص تغذیه نه تنها لحظات خوش همراهی را رقم میزند بلکه توصیه های تغذیه ای ایشان برای من حائز اهمیت میباشد. @ghafaridiet One Iranian Slang says: “A sound mind in a sound body” I Branko Ivankovic, believe in this Slang with my heart! Having good friends such as Mrs. Bahareh Ghafari, not only is a wonderful time making, but also her nutrition recommendations is highly important for me. @ghafaridiet

