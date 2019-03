Bočkaj se oglasio i ispričao svoju stranu priče: Ljudi pogriješio sam! Ispričavam se!

Petar Bočkaj, nogometaš NK Osijek, nakon sinoćnjeg koncerta vlastitim automobilom završio je u prostoru benzinske postaje pod utjecajem alkohola. NK Osijek ga je zbog kršenja klupske discipline i narušavanja ugleda kluba izbacio iz svojih redova.

Nakon incidenta javio se redakciji sib.rtl.hr te se između ostalog i ispričao. Prenosimo pismo u cijelosti.

''LEGICE I LEGE, ISPRIČAVAM SE!

Ispričavam se zbog onoga što se jučer dogodilo, kao prvo ispričavam se djeci koja ovo čitaju. Ljudi pogriješio sam! Pogriješio sam i beskrajno mi je žao. Ispričavam se svakoj osobi koju je moj sinoćnji čin povrijedio, razočarao ili pak razbjesnio. Najviše se ispričavam onima koje sam spomenuo u prvoj rečenici. Ispričavam se djeci! Djeci koja u meni vide uzor, koja u meni vide nekoga tko žele postati, koji su spremni odricati se i ganjati svoj san kao što sam ja to činio i činit ću. Ispričavam se što sam vas razočarao! Ne želim tražiti opravdanja za svoj postupak, ne želim suosjećanje ni bilo koji vid traženja olakotnih okolnosti, no uz ispriku, koja je jedino što trenutno želim, moram napisati i ono što se točno dogodilo.



Nakon koncerta sam se zaustavio da prijatelj kupi cigarete, na benzinskoj na kojoj smo stali bila je smjena te sam čekao da se prijatelj vrati u auto.Nažalost, u međuvremenu sam zaboravio da sam u "drive" brzini na automatskom mjenjaču, a s obzirom na to da imam "hold", auto mi je prvo stao i nakon čega sam stao na gas i uletio u trgovinu na benzinskoj. Uistinu, nit je bilo s namjerom, nit bi to ikad poželio učiniti. Bio sam nesmotren te kako svi znate, dogodila se odvratno ružna stvar kojoj sam jedini krivac ja sam. Odmah mi je bilo žao cure i priskočio sam joj u pomoć, micao i stvari i auto. Uplašio sam se, ali prvo što sam učinio je krenuo sam pomoći. Uslijed svega, lege su mi došle i stavili me u auto, a zbog čega se najviše kajem jer sam istim autom i otišao. Ne tražim razumijevanje, ali iskreno mi je žao i potpuno sam nesvjesno, pod adrenalinom od straha i polusvjesnosti što sam učinio, napravio još veću glupost i otišao s mjesta nesreće.

Foto: Dubravka Petrić/Pixsell



Svi imamo kikseve i svi griješimo. Nečije greške su manje, nečije veće. Kao profesionalac koji je nebrojeno puta stavio osmijehe na lica navijača voljenog kluba, nisam si smio dopustiti ovako što. Nisam smio zbog sebe, svoje obitelji, prijatelja, suigrača, ljudi u klubu i ponajviše zbog onih koji su svaku utakmicu s nama, dižu ruke i troše grla kako bi me / nas bodrili i nosili do pobjede. Žao mi je što sam prokockao povjerenje onih s kojima sam doživio neke od najljepših trenutaka u karijeri koje neću nikada zaboraviti. Po treći put, žao mi je djece koja žele postati vrhunski sportaši, nogometaši, koja biraju sport ispred svih negativnih utjecaja kojih je u društvu mnogo.

Oprostite što sam pogriješio OPET! Žalim svake sekunde zbog toga što se sinoć dogodilo, žao mi je i iako znam da sad nema povratka!! Svim ljudima koji su me prihvatili i vjerovali u mene se duboko ispricavam,i naravno da kazem da nisam namjerno to napravio, to je bila nesreća u kojoj je moglo nastradati više osoba samo zbog mog ne razmišljanja o posljedicama!

Ispričavam se svima!



Pero Bočkaj''