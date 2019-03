Razgovarali smo s najmlađom šeficom nogometnog kluba. Zovu me iz Engleske, Srbije...

Matea Bešlić, nova predsjednica Ženskog nogometnog Marjan, 24-godišnja je studentica računarstva, bivša državna prvakinja u hip-hopu i predsjednica humanitarne udruge Savjet mladih Grada Splita.

[video: 29816 / ]

Imenovanje atraktivne bivše nogometašice i najmlađe predsjednice nekog nogometnog kluba uzburkalo je strasti najprije kod naših susjeda, koji su je u naslovima nazivali “Muza fudbala”, “Mačka boli glava”, “Kraljica regiona”, a onda se vijest o nasljednici Mirte Šurjak proširila Europom.

– Mislili smo da će moje imenovanje popratiti samo lokalni mediji, ali nakon lokalnih portala počeli su pisati kolege iz Srbije, a onda Englezi, Rumunji, Bugari su me zvali na svoju televiziju pa Poljaci, sve je eskaliralo. Ali, to je svakako pozitivno jer se za ŽNK Marjan svagdje čulo, neki su se i zainteresirali za ženski nogomet, dobili smo i neke nove gledatelje na utakmicama koji kad dođu jednom, opet se vrate...

Mene je prvo iznenadio poziv Ozrena Maršića, člana uprave ŽNK Marjan, da im postanem predsjednica, a potom i ovaj interes svjetskih medija, ali jako volim nogomet i puna sam planova kako doći do novih sponzora, novih izvora financiranja, kako što više pomoći igračicama da igraju u što boljim uvjetima, trenerima... Vjerujem da ćemo zajedno u tome uspjeti – u dahu kaže Matea koja se izvrsno nosi s novom funkcijom i iznenadnim publicitetom svjetskih razmjera.

Budi žena, igraj nogomet

“Budi žena, igraj nogomet!” jedan je od prvih projekata koji je pokrenula s članovima uprave Marjana, a njime žele popularizirati ženski nogomet za koji tvrde da je u Hrvatskoj nepravedno zapostavljen.

– ŽNK Marjan želi započeti tu popularizaciju ženskoga nogometa kampanjom “Budi žena, igraj nogomet”. Tiskat ćemo majice, organizirati intervjue s igračicama, pozivati ljude na utakmice i na sve moguće druge načine pokazati da smo tu. Organizirat ćemo međunarodnu konferenciju na temu ženskog nogometa na koju smo pozvali i inozemne stručnjake iz nogometnih saveza, potvrdili su dolazak neki veliki klubovi koji igraju u Ligi prvaka. Bit će to velika promocija ženskog nogometa, a Split želimo brendirati kao glavni centar u Hrvatskoj – ambiciozna je mlada Matea.

– Mateu sam zapazio tako što se naš klub javljao na razne natječaje, nekad bismo prošli, nekad ne, a primijetio sam da neki Klub mladih iz Splita stalno dobiva novac. Upoznao sam Mateu, rekla mi je da je igrala nogomet za fakultetsku ekipu i, kad sam shvatio koliko voli nogomet, pomislio sam zašto ona to ne bi radila i za nas.

Klub se javlja na razne natječaje, a treba nam i dobar sponzor, osim Tommyja i, naravno, Hajduka, nitko nas jače ne prati. Glavni je posao predsjednice da donosi novac, a naša Matea, kao i njezina prethodnica Mirta Šurjak, i samome svojom pojavom pridonosi afirmaciji kluba. Inače, Matea je slika i prilika našeg kluba: lijepa, mlada, pametna i uspješna, to su naše cure! – kaže nam Ozren Maršić, jedan od nekolicine splitskih sportskih novinara koji su 2003., kada je radio za Večernji list, zajedno s, kako kaže, zanesenjakom Jozom Balićem, osnovali ŽNK Marjan.

– Trenutačno imamo više od sto registriranih igračica i kao jedan od rijetkih klubova u Hrvatskoj imamo i četvrtu kategoriju djevojčica mlađih od 10 godina. Naslonjeni smo na suradnju s Hajdukom, treniramo na Poljudu. Držimo se i tretiramo kao Hajdukova ženska ekipa, ali s ponosom nosimo ime Marjan – kaže Maršić.

Mateu pitamo odakle ona u nogometu.

– Ja sam u nogometu od malih nogu. Oduvijek osjećam tu ljubav. Moja obitelj uvijek je bila u nogometu, baka iz Ciste Velike još uvijek prati sve utakmice, pogotovo kad igraju Hajduk i hrvatska reprezentacija. Nakon utakmice uvijek nazove pa komentiramo i razgovaramo o njoj.

Brat mi igra nogomet od svoje pete godine, tada je počeo igrati u Splitu, a kasnije je igrao za druge lige, u Mosoru i Dugopolju, a trenutačno je u Njemačkoj i igra amaterski u jednom klubu. Brat je godinu mlađi od mene, družila sam se s njim i s rođacima. Ja sam ravnopravno uvijek s njima igrala PlayStation i nogomet. Prihvaćali su me u svoj tim bez ikakvih problema jer sam bila u njihovu điru – kaže Matea. Nogomet nije jedini sport u kojem se okušala.

– Trenirala sam atletiku u osnovnoj školi, košarku, kratko sam trenirala čak i bejzbol i zvali su me u reprezentaciju, ali nisam otišla, plesala sam hip-hop osam godina, a kada sam došla na fakultet, pojavila se prilika da za fakultetsku ekipu igram nogomet. Međutim, imala sam problem s koljenom još od hip-hopa i liječnik mi je rekao da ne mogu više igrati. Eto, život se pobrinuo i sada sam opet u ženskom nogometu, ali u jednoj drugoj ulozi – puna je pozitivne energije Matea.

– Uvijek radim sto stvari odjednom, sve me zanima i ne znam odbiti kada nekome treba pomoći ni kad treba volontirati. Na prvoj godini fakulteta došla sam u Klub mladih Split, tek osnovanu udrugu, i bila prva volonterka. Nakon nekoliko mjeseci osnovali smo volonterski tim, postala sam voditeljica za odnose s javnošću, poslije dopredsjednica i prije dva mjeseca postala sam predsjednica udruge Klub mladih Split – kaže Matea.

Jedna su od najaktivnijih udruga za mlade, provode europske projekte.

– Sada smo upravo dobili 1,5 milijuna kuna za projekt koji radimo s Ekonomskim fakultetom u Splitu, a zove se Društveno korisno učenje. Na fakultetu je pokrenut novi kolegij, studenti će dobivati ECT bodove, a pomagat će udrugama i bit će društveno korisni – objašnjava Matea. Matea studira računarstvo i na trećoj je godini. Fakultet je težak, treba mu se posvetiti i Matea priznaje da joj teško uskladiti sve obveze.

– Fakultet je moja velika ljubav, a još u prvom srednje, kada smo počeli programirati, rekla sam da želim završiti računarstvo. Time se zaista želim baviti, ali moram priznati da se pronalazim i u nogometu. Taj nogometni svijet jako mi se sviđa, počela sam malo više uranjati u njega. Pokušat ću nekako spojiti te svoje dvije ljubavi – kaže Matea Bešlić.

– Ženski je nogomet u Hrvatskoj u zapećku. U svijetu nije tako, ali kod nas ga drže kao nužno zlo. Hajduk i drugi veliki klubovi nisu imali potrebu za ženskom sekcijom i to tek sada počinje biti važno jer će Uefa propisati da klubovi koji žele igrati u Europi moraju imati žensku sekciju. Mi surađujemo s Hajdukom i to treba još riješiti papirološki pa ćemo i službeno biti ženska sekcija Hajduka. Oni nam izlaze u susret u svim mogućim oblicima, daju nam teren, utakmice igramo na Poljudu, doniraju nam opremu – kaže Maršić.

Ipak, Torcida ih još nije prigrlila, bar ne onako kako bi djevojke to željele – Moram zahvaliti Hajduku koji nam, što se tiče opreme, jako puno pomaže. Baš smo zahvalni što imamo Hajduk! Isto tako, pozivam Torcidu da nas dođu podržati protiv ŽNK Dinamo, koji smo pobijedile u prvom dijelu sezone i s kojim igramo 24. ožujka – kaže Matea koja prati sve utakmice Marjana i Hajduka.

– Koliko god ljudi ne doživljavaju ženski nogomet, mislim da bi trebali doći pogledati koju utakmicu. Cure su stvarno sposobne, igra je predivna i one stvarno znaju smisleno, lijepo i pametno igrati. Dođite, kad budemo igrali protiv Dinama, na Poljudu podržite naše cure! Iznenadit će vas, uvjerena sam – poziva predsjednica Marjana.

Utakmice ne propušta

Za utakmice je ulaz slobodan, gleda ih u prosjeku pedesetak do sto ljudi. Sada, na pripremnim utakmicama protiv zadarskog Donata, Širokog, Čitluka bilo je i po 150 ljudi. ŽNK Marjan su amateri, ne plaćaju ni upravu ni igračice.

– Mi samo želimo da se cure bave nogometom. Osmi smo na tablici u Ligi 10, to je normalno s obzirom na to da ne plaćamo i da su gotovo sve igračice izvorno naše, koje smo mi “proizveli”, a .prosjek godina nam je 18

Što se tiče mlađih uzrasta, treći smo u Hrvatskoj, u borbi za treće mjesto dobili smo Dinamo 4:0. U kategoriji pionirki lani smo bili drugi, preklani prvi. Najvažnije nam je kako razvijamo djecu. Napravili smo jedan projekt trokuta u koji su uključeni klub, roditelji i škola. Roditelji su kod nas dobrodošli, do trenutka kad pitaju zašto moje dijete igra ili ne igra. Idemo i u školu, želimo znati što naše cure rade u obitelji, a što u školi – kaže Maršić.

Cure plaćaju članarinu od 200 kuna, a sve ostalo, opremu i troškove putovanja, snosi klub koji im nastoji osigurati još neke povlastice.

– Nastojimo im pružiti koliko god možemo, sada ćemo potpisati ugovor s učilištem Aspira i jednom privatnom srednjom školom, svim našim igračicama omogućit ćemo jeftinije studiranje. Najbolje naše igračice, a imamo ih devet u raznim reprezentacijama, gurat ćemo prema stipendijama u Americi i Njemačkoj u kojima mogu besplatno završiti školu zahvaljujući nogometu. Neka im to bude satisfakcija – kaže Maršić.

Imaju čak i klupsku pjesmu. Napisao ju je Dado Pastuović iz grupe Newera, a izvode je igračice Marjana, solo pjeva jedna od mama, a nastupit će na ovogodišnjem festivalu Mali Split.

Napominje da je ženski nogomet među djevojčicama popularniji nego što se misli.

– Cure koje igraju nogomet ne igraju da bi zaradile ili smršavjele, nego isključivo zato što ga obožavaju. One nogomet vole više nego muškarci, to je čista ljubav. Zamislite cure koje umjesto da izlaze i druže se s momcima svaku večer dođu na trening u 20:45 i budu do 22 sata. Subotom idu na utakmice. Što je to nego ljubav? – zaključuje Maršić.

Takva je i Matea. Utakmice ne propušta, a kafići, koncerti i klubovi nisu mjesta na kojima ćete je sresti.

– Izlasci me nikad nisu zanimali. Meni je draže ostati doma i pogledati neki film prije spavanja nego otići na piće u kafić. Odem na kavu s prijateljima preko dana, ali teško da ćete mene naći u nekom klubu navečer vani. To nije moj đir. Meni je draže spavati i otići na utakmicu. Ali, za ljude koji su mi važni uvijek nađem vremena.

Teško mi se dogovarati unaprijed, obično se s prijateljima viđam spontano, nazovem i pitam: “Možeš li sad na kavu?” – smije se Matea. Žao joj je što više ne trenira.

– Pitala sam trenera mogu li koji put zaigrati. Rekao je da ćemo vidjeti na treningu i da će mi dati bar koju minutu na utakmici. Cure me jako motiviraju, igraju odlično, zadnje dvije prijateljske utakmice bile su super i svaki put kada zabiju gol, poželiš i ti biti na travnjaku – dodaje Matea koju ćete sigurno zapaziti odazovete li se njezinu pozivu i dođete pogledati utakmicu “marjanki”.